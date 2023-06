Panfilo Colonico, chi è lo chef italiano rapito in Ecuador: cosa è successo?

Chi è Panfilo Colonico, chef italiano rapito in Ecuador. In Sudamerica dal 2020, è il proprietario del ristorante Il sabore mio a Guayaquil. Nel pomeriggio del 23 maggio è stato sequestrato da un gruppo di uomini armati.

Panfilo Colonico, noto anche come Benny, è uno chef italiano, proprietario di un ristorante in Ecuador e rapito nel paese sudamericano negli scorsi giorni. Originario di Sulmona, in provincia dell’Aquila, è in Sudamerica dal 12 marzo 2020. Inizialmente Colonico è in Ecuador come turista, ma a causa dei lockdown della pandemia resta bloccato fuori dall’Italia. Per questo motivo decide di rimboccarsi le maniche ed aprire un ristorante nella città di Guayaquil, Il sabore mio, all’interno del centro commerciale Garzocentro.

Il rapimento, uomini armati nel locale del cuoco

Colonico è stato rapito il 23 maggio 2023, alle ore 16.30 locali, intorno alle 23.32 in Italia. Un commando di uomini armati ha fatto irruzione nel suo ristorante e ha trascinato via lo chef. Il rapimento è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale, che mostrano i due uomini, con indosso divise da poliziotti, portar fuori Panfilo Colonico, dove trovano altri tre complici ad attenderli. Secondo la stampa locale le unità di polizia ecuadoregne “stanno lavorando per localizzare la vittima e arrestare i responsabili del rapimento”. Anche l’Ambasciata italiana, con sede a Quito, sta seguendo da vicino la vicenda.

Non è ancora chiaro il movente dietro il sequestro. Negli ultimi anni Colonico si è costruito un’ottima reputazione in Ecuador, ottenendo un grande successo imprenditoriale. Non è la prima volta, inoltre, che risulta coinvolto in un fatto di cronaca. Lo scorso gennaio lo chef si ritrovò nel mezzoo di una sparatoria nei pressi del centro commerciale del locale, causata a quanto sembra da una trattativa per un pick-up. Fortunatamente, in quel caso, non vi furono né feriti né vittime.