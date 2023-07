Ufo, il Congresso americano chiede la verità al governo: “Fenomeni inspiegabili”

Ufo, negli Stati Uniti si ritorna a parlare di indagini segrete riguardo a fenomeni non considerati umani. Nell’ultimo Congresso, qualche deputato ha chiesto la verità al governo soprattutto dopo le testimonianze di alcuni ex piloti ed ufficiali.

Ufo, il Congresso americano chiede la verità al governo

Negli Stati Uniti in un’udienza del Sottocomitato del Governo USA sulla Sicurezza Nazionale, sono stati ascoltati ex piloti e ufficiali militari, che hanno parlato della loro esperienza rispetto ad avvistamenti di fenomeni non considerati umani. Tra le testimonianze rilevanti ci sono state quelle dell’ex pilota della Marina Ryan Graves, l’ex ufficiale dell’intelligence dell’Aeronautica David Grusch e il comandante in pensione della Marina David Fravor. Grusch ha rivelato che “nel corso dei miei compiti ufficiali fui informato di un programma che andava avanti da decenni per il recupero e lo studio di rottami di Uap, al quale mi fu negato l’accesso“, ha detto l’ex ufficiale.

“Fenomeni inspiegabili”

Durante il Congresso americano è stata chiesta la verità al governo su questi fenomeni. “Scopriremo quello che è stato insabbiato. Questo è un tema di trasparenza del governo”, ha dichiarato il deputato repubblicano Tim Burchett. Tuttavia, la portavoce del dipartimento della Difesa, Sue Gough, in un comunicato ha affermato che gli investigatori non hanno scoperto “alcuna informazione verificabile” per supportare l’esistenza di programmi, passati o presenti, riguardanti “il possesso, o lo studio dell’ingengeria di materiali extraterrestri”.

