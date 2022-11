Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: ecco quando. L’annuncio della coppia a Verissimo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: la coppia ha annunciato in tv il matrimonio. Ospiti del programma Verissimo sulla Mediaset, i futuri sposi hanno anche confessato il periodo che hanno individuato per convolare a nozze.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: ecco quando

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato il loro matrimonio nel programma Mediaset di Verissimo. “Dopo cinque anni era arrivato il momento”, dice la sorella di Belen Rodriguez.

“Eravamo piccoli ma nel frattempo siamo cresciuti”.

“Ho trovato la persona che ho sempre sognato, lui è la mia fortuna”, ha confessato Cecilia tra le lacrime. “Quando ho conosciuto lui ero in un momento particolare della mia vita. Stavano provando a cambiarmi, non sorridevo piu’ non ero piu’ io. Lui mi ha dato la leggerezza che mi mancava. Non mi ha mai cambiata mi ha accettato con tutti i miei difetti” .

Le lacrime scendono sempre di più per la sorella di Belen. “Lei è molto accogliente come persona – anche Ignazio è emozionato – è apprensiva, premurosa ma anche tanto determinata. lei è stata l’unica che è riuscita a domarmi”.

L’annuncio della coppia a Verissimo

Dunque, il matrimonio si farà ad ottobre 2023 perchè “a settembre non si può fare c’è la vendemmia”, secondo il papà di Moser. Anche se il futuro marito della sorella di Belen avrebbe preferito maggio come mese ideale per sposarsi.

Ecco come seguire l’intervista integrale su Mediaset Infinity.