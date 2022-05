Britney Spears perde il figlio per un aborto spontaneo

Britney Spears ha perso un figlio a causa di un aborto spontaneo, e sui social network ha manifestato tutto il suo dolore. Ecco cosa ha dichiarato dopo la notizia dell’aborto spontaneo Britney Spears.

Britney Spears e l’aborto spontaneo: “Momento devastante”

Con grande dolore ha annunciato di aver perso il suo bambino per un aborto spontaneo. Ad annunciarlo è Britney Sperars, cantautrice, ballerina e attrice statunitense celebre volto della musica pop americana (e non solo). La cantante, vincitrice dei premi Grammy, ha postato un messaggio su Instagram dove ha voluto manifestare il periodo particolarmente difficile che sta trascorrendo a seguito di questa notizia.

“È un momento devastante per ogni genitore – ha commentato – forse avremmo dovuto aspettare il momento in cui saremmo stati più sicuri, ma eravamo così felici di annunciare la bella notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo ad allargare la nostra splendida famiglia”. La cantante ha poi aggiunto che “siamo grati per tutto il vostro sostegno, chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile. Grazie per tutto il vostro supporto”.

La cantante ha già due bambini avuti dall’ex marito, Kevin Federline.

L’amore con Sam Asghari

Britney Spears è sei anni insieme a Sam Asghari, personal trainer di origine iraniana, arrivato negli Stati Uniti all’età di 12 anni.

I due sono fidanzati da sei anni e la cantante aveva annunciato ad aprile con grande gioia la sua gravidanza. Ora, però, la notizia dell’aborto spontaneo ha fatto ripiombare Britney in una situazione di particolare tristezza.