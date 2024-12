È un calendario ricco di iniziative quello che attende gli ospiti e la città durante il mese di dicembre, con una variegata offerta di esperienze enogastronomiche

Siracusa, 6 dicembre 2024 – All’Ortea Palace Hotel Sicily – Autograph Collection di Ortigia: una stagione invernale di eventi unici, per celebrare la magia delle feste e il territorio siciliano.

È un calendario ricco di iniziative quello che attende gli ospiti e la città durante il mese di dicembre, con una variegata offerta di esperienze enogastronomiche, eventi dedicati alle famiglie e incontri speciali con protagonisti del mondo del vino e della cucina.

Un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale e dell’inverno siciliano in una delle location più suggestive di Siracusa.

L’agenda prevede:

L’ 8 dicembre: “Le Bollicine del Val di Noto”

Il mese di dicembre si apre con un evento dedicato agli amanti del vino e delle bollicine. La Champagnetta Lounge Bar ospiterà una degustazione di quattro spumanti provenienti dalle cantine del Val di Noto, accompagnata da un ricco aperitivo standing con finger food tipici del territorio e musica jazz/swing dal vivo.

Le cantine: Giasira, Barone Sergio, Pupillo e Ramaddini.

Orario: dalle 19:00.

Il 18 dicembre: “Letterina a Babbo Natale”

Un’ iniziativa speciale pensato per i bambini: Ortea Palace, anche quest’anno apre le porte ai più piccoli per il consueto appuntamento di scrittura e consegna delle lettere a Babbo Natale.

Un’occasione per far vivere ai bambini l’atmosfera magica del Natale scrivendo i loro desideri immersi nell’ambiente suggestivo ed elegante dell’hotel che regalerà momenti gioiosi e ricordi indelebili.

Orario: dalle 16:30

Il 21 dicembre: “Cooking Class Cassata 3.0”

Un’esperienza culinaria imperdibile con Anita Rubera, Consultrice CST Sicilia Orientale e la pastry chef di Ortea Palace. Durante questa esclusiva cooking class, gli ospiti impareranno a preparare la cassata siciliana in tre varianti creative, che mescolano la tradizione con l’innovazione.

Al termine della lezione, i partecipanti potranno degustare le creazioni, accompagnate

con Doc Moscato di Siracusa delle Cantine Pupillo.

Orari: dalle 15:30 alle 18:00 (Cooking Class) e dalle 18:00 alle 19:30 (Degustazione)

Il 22 dicembre: “Eyes Wine Shut”

Un’esperienza sensoriale e immersiva unica: la sommelier Chiara Allibrio condurrà i partecipanti in

una degustazione bendata di tre pregiati vini siciliani, un viaggio alla scoperta del gusto senza l’ausilio della vista.

La serata sarà accompagnata da musica soft, con un aperitivo rinforzato a complemento.

Orario: dalle 19:00

Il 27 dicembre: “I Rossi del Val di Noto”

Una serata dedicata ai vini rossi del Val di Noto, con una degustazione di tre diverse etichette di Nero d’Avola, il vitigno simbolo della Sicilia.

L’evento prevede un focus speciale a cura di ONAV sull’evoluzione del Nero d’Avola e le sue diverse espressioni territoriali.

Buffet apericena in abbinamento ai vini selezionati.

Le cantine: Barone Sergio, Pupillo e Ramaddini.

Orario: dalle 19:00 alle 21:30

Il 28 dicembre: “Cooking Class- I dolci del mattino e del pomeriggio” Un altro appuntamento imperdibile con Anita Rubera e la pastry chef di Ortea Palace, questa volta dedicato ai dolci della tradizione siciliana per colazione e il tea time. Durante la cooking class, i partecipanti prepareranno prelibatezze per ogni momento della giornata, con Degustazione Doc Moscato di Siracusa delle Cantine Pupillo.Orario: dalle 15:30 alle 18:00 (Cooking Class) e dalle 18:00 alle 19:30 (Degustazione)

Non mancheranno poi i tradizionali appuntamenti natalizi dedicati alle festività:

24 dicembre: la Cena di Gala della Vigilia di Natale, con un menù esclusivo che celebra i sapori siciliani.

25 dicembre: il Pranzo di Natale, con piatti della tradizione siciliana e vini selezionati.

31 dicembre: la Cena di Gala di Capodanno con musica dal vivo e un menù esclusivo per accogliere il nuovo anno. Il Brindisi al Nuovo Anno con cocktail tradizionali e miscele originali accompagnati da stuzzichini gourmet.

1 gennaio: la Colazione e il Pranzo per un inizio di anno all’ insegna della buona cucina della tradizione siciliana.

“Il mese di dicembre all’Ortea Palace è una celebrazione delle eccellenze enogastronomiche della nostra terra. Ci piace da sempre pensare al nostro Hotel come luogo di incontro della città e per la città, dove condividere tempo e cultura, assistere a eventi speciali o semplicemente godere delle atmosfere uniche del Palazzo delle Poste, simbolo di Siracusa e dell’incantevole isola di Ortigia. Per noi è importante renderlo fruibile non soltanto a chi viaggia per piacere o lavoro, ma anche ai siracusani. Il programma delle festività è stato infatti studiato appositamente per loro. L’attenzione quest’anno al mondo dei vini è un modo per celebrare ancora una volta la ricchezza culturale e produttiva della nostra isola insieme a una selezione di cantine eccezionali” ha dichiarato Pippo Russotti – Managing Director di Russotti Gestioni Hotel.