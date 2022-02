Iva-Drusilla è uno spartiacque importante che inaugura una fase oscura

Finito Sanremo, torno su un caso che secondo me è uno spartiacque importante: il caso di Iva e Drusilla. Potrebbe essere una fake news, e invece è qualcosa di più. I fatti: Iva dice a Drusilla che, oltre ad essere alta ha anche qualcosa in più, e dopo un attimo di imbarazzo subito aggiunge che si tratta del fatto che è colta. Una nota giornalista e influencer, invece, riassume così:

Iva Zanicchi: “Quanto sei alta!”

Iva Zanicchi : “Hai anche altre cose più di me!”.

Drusilla: “Sono colta”.

Sipario.

Perché mentire su cose che sono difficili da vedere, su un dato che bisogna andare a ricercare, su una frase detta in un oscuro convegno al quale hanno partecipato in pochi, è abbastanza facile. Riferire il riferito, insomma, espone a mille interpretazioni. Ma invece

Anche perché non si tratta di un errore “bonario”: si tratta di un modo di difendere qualcosa in cui si crede, anche legittimamente (ma con una bugia, e qui non è più legittimo). Di fatto il messaggio è questo: la donna di centrodestra attacca Drusilla perché non è inclusiva e discrimina sessualmente le identità non binarie, ma Drusilla è più brava e quindi la uccide con l’intelligenza. Bella storia, ma difetta solo del fatto di essere vera.