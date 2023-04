Dove resta l’obbligo mascherine, l’ordinanza del Ministero della Salute

Dove resta in vigore l’obbligo di indossare le mascherine, l’ordinanza del Ministero della Salute. Il Ministro Schillaci raschia via parte delle ultime misure anti-Covid dopo la fine dell’emergenza. Cosa cambia con la nuova ordinanza in arrivo?

Obbligo mascherine, dove resta in vigore? La nuova ordinanza del Ministero della Salute

Con la scadenza il 30 aprile dell’ultima ordinanza sulle misure di prevenzione anti-Covid, si torna a parlare di obbligo di utilizzo delle mascherine. Una nuova disposizione del Ministero della Salute verrà firmata in giornata, riducendo ulteriormente le ultime misure contro la diffusione del virus. L’emergenza è ormai considerata rientrata e il Ministro Orazio Schillaci punta a ridurre le zone delle strutture ospedaliere in cui sono ancora valide le misure di prevenzione. Dove resterà ancora in vigore l’obbligo di indossare le mascherine, quindi?

In primo luogo, resterà obbligatorio l’utilizzo di mezzi preventivi nei pronti soccorso per chi vi accede con sintomi riconducibili al Covid. Sarà inoltre necessario indossare la mascherina nelle RSA, per tutelarne gli anziani residenti, sia per il personale che per i parenti in visita. Resta infine l’obbligo anche nei reparti ospedalieri di malattie infettive. Tali regole sono state confermate dallo stesso Schillaci, nel corso di una cerimonia delle medaglie al merito per la sanità pubblica al Quirinale.

Obbligo cancellato, le zone in cui non è più necessario

La mascherina non sarà più necessaria, invece, nelle mense, nei bar e nelle sale di stazionamento degli ospedali. Nessun obbligo, se non una calda raccomandazione se in tale zone è presente un individuo anziano o particolarmente a rischio, come ad esempio i pazienti immunodepressi.