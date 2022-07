Technoblade, chi era lo youtuber di Minecraft morto a 23 anni

Technoblade era un famoso youtuber e giocatore di Minecraft. Purtroppo, ha lasciato questa vita a soli 23 anni. Da tempo era malato e ha voluto salutare chi lo seguiva attraverso un video e un messaggio davvero commoventi.

Technoblade, chi era

Il famoso giocatore di Minecraft, Technoblade, è morto a soli 23 anni. Il suo nome conosciuto era artistico, infatti all’anagrafe era Alex,. Il giovanissimo youtuber ha deciso di lasciare ai suoi milioni di followers un video di addio davvero commovente.

Nel filmato, poi compare anche il padre cheha raccontato gli ultimi giorni di suoi figlio, l’amore e la passione per Minecraft.

Youtuber di Minecraft morto a 23 anni

Ecco di seguito le ultime parole d’addio di Alex che davvero sta commovendo tutti, anche quelli che non conoscevano la sua storia:

”Ciao a tutti, qui è Technoblade, se state vedendo questo messaggio sono morto. Quindi sediamoci e parliamo per l’ultima volta.

Scusate per aver cercato di vendere troppe cose nell’ultimo anno, ma grazie a tutti quelli che hanno acquistato felpe, peluche e sottoscrizioni al canale… i miei parenti potranno andare al college!

”Beh se lo vorranno, non gli voglio mettere nessuna pressione del fratello morto. E nulla, questo è tutto, grazie a tutti per aver supportato i miei contenuti in questi anni… se avessi altre 100 vite credo che sceglierei di essere Technoblade in ognuna di esse, visto che questi sono stati i migliori anni della mia vita.

”Spero che vi siate divertiti e che abbiate riso e spero davvero che tutti quanti viviate delle vite felici e prospere perché vi voglio davvero bene. Technoblade passa e chiude.”

