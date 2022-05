Don Matteo 13 anticipazioni sesta puntata: trama dell’episodio

Don Matteo 13 anticipazioni sesta puntata: torna don Massimo, interpretato da Raoul Bova, impegnato a conquistare la fiducia degli spettatori ma anche dei cittadini di Spoleto nella fiction do Rai 1.

Don Matteo 13 anticipazioni sesta puntata

Terence Hill è fuori dai giochi ed è uscito di scena, ora tocca a don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Nella sesta puntata, in onda giovedì 5 maggio, ecco che ci saranno delle iniziative per boicottarlo.

Il nuovo prete scoprirà infatti che circola una petizione contro di lui, affinché vada via dal paese.

Inoltre, nel corso della puntata, don Massimo sarà coinvolto in un’indagine, suo malgrado. Per questo, si troverà costretto a rivolgersi al Vescovo, che sentirà come l’unica persona che possa effettivamente aiutarlo. Inoltre, al centro della storia anche la nuova relazione tra Marco e Valentina che non vogliono farsi scoprire dal maresciallo Cecchini.

La trama dell’episodio

La sesta puntata è intitolata L’innocente ed inizierà con alcune ovvie difficoltà da parte di Don Massimo nel farsi ben volere dalla città di Spoleto. Per i cittadini non è facile vederlo come nuovo parroco al posto di Don Matteo (Terence Hill). Addirittura vogliono mandarlo via con una raccolta di firme e una petizione! Senza contare che Don Massimo viene implicato in una indagine, che fare quindi? Se lo chiede lo stesso prete che non smette di farsi domande sul proprio operato e sul futuro ruolo che dovrebbe avere all’interno di una comunità che, però, pare non essere interessata a seguirlo nel cammino spirituale.

L’unico che aiuta Don Massimo in questo difficile momento è un suo amico e mentore, il Vescovo.

Nel frattempo Greta pare aver trovato qualcuno con cui stare, proprio nel momento in cui sembrava che le cose potessero funzionare con Federico. Anche Cecchini arriva alla conclusione che Valentina sta vedendo qualcuno e quel qualcuno è proprio Marco . Ancora non sa, però, che sia Valentina sia Marco stanno tenendo questo segreto. E pure Anna sarà costretta a reggere il “gioco” una volta venuta a conoscenza della loro relazione.

