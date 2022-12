Chi è Vittorio Sabadin, giornalista esperto di corona inglese

Vittorio Sabadin è un giornalista, per 32 anni corrispondente alla Stampa, prima come capo del servizio politico e ricoprendo poi per 10 anni la carica di primo caporedattore centrale e per 15 quella di vicedirettore, operando a stretto contatto con 8 direttori diversi.

Nel 2008, è stato corrispondente del giornale da Londra ed è stato ricevuto per due volte a

È ancora collaboratore ed editorialista del giornale. È stato responsabile dei rapporti con i giornali stranieri partner de «La Stampa», come il «New York Times», «Le Monde», «The Guardian», «El Pais», «La Vanguardia», «El Clarìn», stringendo accordi di reciproco scambio e collaborazione.