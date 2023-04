Disney Plus maggio 2023, calendario delle uscite: tutte le serie e i film in arrivo

Tutte le uscite Disney Plus a maggio 2023, ecco le novità: quali sono i principali film e serie in arrivo nelle prossime settimane?

Per chi è indeciso su cosa guardare su Disney Plus nelle prossime settimane, ecco il calendario delle uscite di maggio 2023. Tante novità in arrivo sulla piattaforma streaming del colosso dell’animazione americano, tra cui la docu-serie Ed Sheeran: oltre la musica, show dedicato alla vita privata e ai dietro le quinte dell’amato cantautore inglese in uscita il 3 maggio. Spicca anche A small light, serie che racconta la storia di Miep Gies, la donna che nascose Anna Frank e la sua famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale: i primi due episodi saranno disponibili in streaming dal 2 maggio.

Dal 4 maggio c’è anche pane per i denti degli appassionati di Star Wars, sia per i più piccoli, con la nuova serie Young Jedi Adventures, che per i fan dell’animazione sperimentale, con il ritorno di Star Wars: Visions, raccolta di corti ambientata nell’universo della serie prodotti in vari stili da studi di tutto il mondo.

Tanti anche i film in arrivo, tra cui la commedia White Men Can’t Jump, il film di fantascienza Crater e il romantico documentario ambientalista Wild Life: Una storia d’amore. A fine mese, inoltre, finisce l’attesa per i fan di Grey’s Anatomy e Station 19, con l’ultima tranche di episodi delle ultime stagioni.

Tutte i film e le serie in uscita, elenco e date

Ecco l’elenco completo di tutti i prodotti Disney Plus in uscita a maggio 2023, data per data. Un buon mix di nuove serie e film, graditi ritorni e anche reality show.