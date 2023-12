Dipinto, chi è il rapper napoletano a Sanremo Giovani 2023: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Dipinto, rapper napoletano tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023. Appassionato di musica fin da bambino, insegue un posto tra tra i Big sul palco del Teatro Ariston con il brano Criminali.

Chi è Dipinto, rapper finalista di Sanremo Giovani 2023: vita privata e carriera

Nato nel 2000 a Napoli, Armando Di Pinto, in arte Dipinto, ha 23 anni ed è un rapper emergente tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023. Cresciuto nel cuore del capoluogo partenopeo, fin da bambino è intrigato dalla musica e scrive canzoni. Proprio grazie a questa sua passione Dipinto riesce a tirarsi fuori dalla strada e ad evitare un futuro tutt’altro che roseo. Nonostante le difficoltà vissute durante la sua adolescenza, il rapper è legatissimo alla sua città d’origine, principale fonte di ispirazione per la sua musica. “Napoli è un luogo che dà tanto ai ragazzi.” -dichiara in un’intervista ad All Music Italia, in cui spiega il processo creativo che ha portato al singolo Party– “Abbiamo una musicalità diversa, che già da piccoli ci cattura. Dal Neapolitan Power al Rap di strada fino alla musica popolare. La mia musica viene da questo e dall’America”. Tra i suoi brani ricordiamo anche il suo pezzo d’esordio Senz ‘e me, cantato in collaborazione con Plug, e Rolls Roice.

La finale di Sanremo Giovani 2023 con Criminali: “La musica mi ha salvato la vita”

Nel 2023 Dipinto si conquista un posto in finale a Sanremo Giovani 2023, ottenendo così un occasione di fare il suo esordio all’Ariston al Festival di Sanremo 2024. Per l’occasione il rapper napoletano ha presentato il nuovo brano Criminali, un pezzo molto personale in cui racconta il suo passato difficile e gli errori commessi durante la sua adolescenza. “Racconta la situazione in cui sono cresciuto.” -spiega Dipinto in un’intervista concessa a Hollywood Reporter– “La mia realtà è la strada, ci ho passato giorno e notte sin da quando avevo quattordici anni. Poi per fortuna ho intrapreso la via della composizione, che ha apportato alla mia vita solo cose positive. Per questo mi sento di dire che la musica mi ha salvato la vita“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Dipinto sono ancora molto limitate. È fidanzato con una ragazza di nome Emmanuela Panzuto, con la quale è spesso apparso in alcuni scatti sui social. Il suo profilo Instagram è dedicato soprattutto alla sua carriera musicale e ai suoi ultimi brani, e per ora ha un seguito di quasi 3mila follower.