Chi è il fidanzato di Arisa? Le ultime sulla vita privata della cantante

Chi è il fidanzato di Arisa, cosa sappiamo della vita privata della cantante. Tanti gli amori nella vita dell’artista, a volte sfortunata dal punto di vista sentimentale. Alcune recenti indiscrezioni ipotizzano una nuova storia per lei. Chi è il fortunato?

Chi è il fidanzato di Arisa, la vita privata e sentimentale della cantante

La vita sentimentale di Arisa si è rivelata piena di grandi amori ma anche di dolorose delusioni. Il suo primo fidanzato storico fu il musicista Giuseppe Anastasi, autore anche di molti suoi brani. Il loro rapporto si interrompe nel 2010, ma i due continuano a lavorare insieme. Nel 2014 Arisa si innamora del suo manager, Lorenzo Zambelli, che resta al suo fianco per due anni.

Nel 2020 la cantante si fidanza con il suo nuovo agente, Andrea Di Carlo, con il quale arriva vicinissima alle nozze. Il loro rapporto, tuttavia, si rivela un continuo saliscendi. Dalle nozze annullate, alla sofferenza della cantante, la cui priorità è la musica, che si sente in difetto rispetto al partner. Tra tira e molla continui, la coppia pareva essersi separata definitivamente, quando nel luglio del 2021 riappare insieme in una storia Instagram. Purtroppo non è altro che un fuoco di paglia, i due si separano poco tempo dopo.

Arisa si consola con un ballerino nel 2021. Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 16 nasce un feeling speciale tra la cantante e il suo maestro di ballo Vito Coppola. Il programma si conclude con la loro vittoria e i due provano a frequentarsi anche fuori dal talent show. Questo tentativo, tuttavia, si risolve in un nulla di fatto, come spiega la stessa Arisa: “Ci abbiamo provato, non è andata“.

L’identità del nuovo spasimante, l’intervista: “Ho un legame speciale con un ragazzo più grande”

Ad oggi si sa molto poco circa l’attuale situazione sentimentale di Arisa. In una recente intervista concessa a Gente, tuttavia, la cantante ha accennato ad un possibile nuovo fidanzato, che a quanto pare non fa parte del mondo dello spettacolo. Non ha svelato dettagli circa la sua identità ma ha confessato che si tratta di una persona con qualche anno in più rispetto a lei: “Ho un legame speciale con un ragazzo un po’ più grande di me. Ci stiamo conoscendo ed è una persona fantastica: colta, interessante, dinamica e stimolante. Ma non dirò altro su di lui… viene da un altro mondo, quindi spettegolare su di lui sarebbe troppo complicato!”.