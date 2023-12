Diletta Leotta, tatuaggio sexy: cos’è e dove si trova

Diletta Leotta, tatuaggio sexy mostrato in modo velato sui social in uno degli ultimi post. Follower in tilt.

Diletta Leotta, tatuaggio sexy: in uno degli ultimi post su Instagram molti hanno notato un particolare in una zona sexy del corpo della bionda conduttrice che si trovava in una spa insieme alla figlia.

Diletta Leotta, tatuaggio sexy: cos’è

Diletta Leotta fa sempre parlare della sua sensualità e lo fa anche in modo velato attraverso i suoi canali social. Uno degli ultimi post mette in evidenza un tatuaggio in una parte sexy del suo corpo. Molti follower hanno notato una stellina e infatti qualcuno ha scritto sotto al post in costume della conduttrice: “Anche voi avete zoomato sulla stellina?.

Dove si trova

Il tatuaggio della Leotta si trova in zona inguine e così il particolare ha infiammato i social e i più curiosi. Molti hanno scritto che la Leotta volesse fare concorrenza alla farfallina di Belen mostrata in qualche edizione scorsa del Festival di Sanremo. “C’è chi ha visto la stella e chi ha zoomato”, ha scritto un utente.