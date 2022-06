Dieta dell’uovo sodo: si perdono 5 kg in 3 giorni. Quali le controindicazioni?

Dieta dell’uovo sodo: nelle ultime ore sta girando un nuovo consiglio per perdere peso in pochissimi giorni. Attenzione, riguardo la salute meglio sempre affidarsi a un esperto in materia perché ci sono sempre delle contrindicazioni da dover considerare e conoscere.

Dieta dell’uovo sodo: si perdono 5 kg in 3 giorni

Sta impazzendo sui social e sul web la dieta dell’uovo sodo che farebbe perdere diversi kg in pochi giorni.

Mangiare tuorlo e album in forma solida permette di fornire all’organismo molte proteine. Tuttavia, nella dieta sono previsti anche altri alimenti.

All’uovo sodo andrebbero aggiunti altri alimenti come carne bianca, carne di maiale, pesce, poche verdure scelte, così come poca frutta. Dunque, non viene consigliato mangiare per un tempo continuativo solo l’uovo sodo e spesso.

Quali le controindicazioni?

Secondo esperti nutrizionisti mangiare le uova soda va bene, ma va bene mangiarle ogni tanto, non in modo continuativo in questo modo perché sono ricchi di colesterolo e grassi.

Certamente è una dieta a basso contenuto calorico, che permette di perdere peso in tempi rapidi. Anche se promossa con successo da modelle e attrici (come Nicole Kidman), si tratta in realtà di una dieta estrema e dannosa per il nostro organismo, perché non ci permette di assumere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno.

