Francesca Michielin, chi è il fidanzato Davide Spigarolo

Francesca Michielin è una famosa cantante che ha avuto successo a partire da X Factor. Chi è il fidanzato di Francesca Michielin che ha conquistato il suo cuore? Scopriamo ora qualcosa in più su di lui.

Francesca Michielin, chi è il fidanzato

Francesca Michielin è una famosa cantante che ha ottenuto il successo fin da quando era molto giovane. Il ragazzo con il quale condivide bellissimi momenti da qualche anno è Davide Spigarolo, osteopata e personal trainer, che rispetto a Francesca è estraneo al mondo dello spettacolo e delle telecamere. A quanto pare, quindi, la loro storia è solida e per la cantante è un vero e proprio compagno di viaggio e di vita.

La cantante ha annunciato la nuova storia dicendo, con una dedica sui social, che “non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”.

Studi

Il fidanzato di Michielin è laureato in Scienze motorie e coach del Gruppo Atletico Bassano 1948.

L’amore con la cantante

Non ci sono dubbi che tra i due ci sia una certa tenerezza, già a partire dalle scorse vacanze. Sul profilo social di lui ci sono altri scatti insieme, come un abbraccio sul mare, a Lussipiccolo, in Croazia o bellissimi scatti dei due quando hanno fatto una vacanza sulle Dolomiti.