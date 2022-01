Dove abita Sergio Mattarella, a Palermo e a Roma?

Dove abita Sergio Mattarella: il presidente aveva scelto all’inizio del suo mandato nel 2015 di abitare in un’ala del Quirinale, mantenendo lo stesso la sua abitazione a Palermo. Il presidente però ha deciso di lasciare definitivamente la sua casa siciliana e traslocare a Roma ma in un altro appartamento.

Dove abita Sergio Mattarella: Palermo

L’abitazione principale di Sergio Mattarella si trovava fino a pochi giorni fa a Palermo, in via della Libertà.

Solo che il capo dello stato uscente ha deciso di traslocare da Palermo a Roma. Immortalati nei giorni scorsi gli operai di un’impresa specializzata di Roma hanno caricato mobili e suppellettili dall’appartamento al sesto piano del palazzo in via Libertà su un loro camion, per portarli nella nuova abitazione del capo dello Stato nella Capitale.

Dove abita Sergio Mattarella: Roma

Dal 3 febbraio 2015, l’appartamento di Mattarella si trova alla fine della cosiddetta «manica lunga» nella «Palazzina del Fuga», dalla parte opposta rispetto all’entrata principale del Quirinale, vicolo della Rosa all’Alloro 1, Roma: circa 100 metri quadrati, arredato con mobili del settecento e dotato di una cucina privata.

La zona per gli incontri istituzionali fa da cornice al cortile d’onore dove si svolgono le cerimonie di rappresentanza.

Negli ultimi giorni, in vista della scadenza del suo mandato da presidente della Repubblica, Mattarella è andato a visitare un appartamento da prendere in affitto. Pare che il Presidente voglia abitare nella zona nord-est della Capitale, ai confini con il centro storico. Così, in compagnia della figlia Laura, settimana scorsa si è recato nell’area romana a metà strada fra Villa Borghese e Villa Ada, per visitare una casa a pochi passi dalla Zecca di Stato a dalla residenza di uno dei suoi figli.