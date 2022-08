Artic Monkeys, il video del nuovo singolo: quando esce l’ultimo album?

Il ritorno degli Artic Monkeys, ecco il video dell’ultimo singolo: quando esce il nuovo album della band? La band rock britannica non rilasciava brani inediti dal 2018, anno del loro sesto album in studio.

Tornano gli Artic Monkeys : il video del nuovo singolo, There’d Better Be A Mirrorball

A ben quattro anni dal loro ultimo album, Tranquility Base Hotel & Casino, gli Artic Monkeys si preparano a tornare in pista con una serie di brani inediti.

Il gruppo rock britannico ha appena pubblicato un nuovo singolo, There’d Better Be A Mirror Ball, primo pezzo estratto dal loro prossimo album, The Car. Ecco il videoclip musicale del brano, che è stato diretto dallo stesso frontman del gruppo, Alex Turner.

Artic Monkeys, quando esce il prossimo album della band britannica?

Manca poco all’uscita di The Car, settimo disco degli Artic Monkeys. La band di Sheffield aveva già stuzzicato il proprio pubblico con un nuovo brano, I Ain’t Quite Where I Think I Am, suonato live per la prima volta durante un concerto a Zurigo degli scorsi giorni. L’uscita di The Car è prevista per l’autunno inoltrato, il 21 ottobre 2022. Il nuovo singolo è solo l’ultimo assaggio del nuovo materiale in arrivo, che ha creato molta curiosità tra i fan.

Tranquility Base Hotel & Casino aveva diviso il pubblico per la sua natura sperimentale. Gli Artic Monkeys si erano cimentati in un sound molto diverso dal solito, più pop e psichedelico. Continueranno per questa strada in The Car? O sarà una sorta di ritorno alle origini, alle sonorità rock dei loro primi album?