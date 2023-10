Ballando con le Stelle, chi è il ballerino per una notte nella puntata del 28 ottobre

Ballando con le Stelle è arrivata alla sua seconda puntata della nuova stagione sempre in onda su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Ballando con le Stelle: nuovo ballerino per una notte nella puntata di sabato 28 ottobre. La nuova edizione 2023 del programma di ballo condotto da Milly Carlucci è alla sua seconda puntata.

Ballando con le Stelle, chi è il ballerino per una notte

“Ballando con le stelle” è ripartito con la nuova stagione sabato 21 ottobre, in prima serata, su Rai1 e Rai Italia. Il dance show più amato dal pubblico televisivo italiano, condotto da Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, giunge quest’anno alla sua diciottesima edizione. Le puntate possono essere recuperate e seguite anche in streaming su RaiPlay.

Nella puntata di sabato 28 ottobre a sorpresa il ballerino per una notte è rappresentato da un noto gruppo musicale che ha fatto la storia in Italia e non solo: i Pooh. Roby, Dodi, Red e Riccardo sono reduci da un tour che ha fatto registrare sempre un tutto esaurito.

Ballando con le Stelle 2023: tutte le coppie

