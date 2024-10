Da “La Fuggitiva” a “The Equalizer 3”, la carriera in ascesa dell’attore romano Eugenio Mastrandrea che ha affiancato star come Zoe Saldana e Denzel Washington

Eugenio Mastrandrea è un attore italiano nato a Roma il 9 dicembre 1993. Di madrelingua italiana e spagnola, ha studiato presso il Liceo Español Cervantes e la British School di Roma. La sua passione per la recitazione lo ha portato a frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove si è diplomato nel 2017. Il suo esordio nel mondo del cinema è avvenuto nel 2012 con il film “ACAB – All Cops Are Bastards“, diretto da Stefano Sollima e interpretato accanto a grandi attori come Pierfrancesco Favino e Marco Giallini.

Mastrandrea e le grandi produzioni internazionali: a fianco di Denzel Washington

Nel 2021 ha ottenuto grande visibilità grazie al ruolo di Marcello nella serie TV “La Fuggitiva”, al fianco di Vittoria Puccini, trasmessa su Rai 1. Questo ruolo lo ha proiettato verso una carriera internazionale, partecipando alla serie Netflix “From Scratch” del 2022, dove recita insieme a Zoe Saldana.

Nel 2023, Mastrandrea ha recitato nel film “The Equalizer 3“, al fianco di Denzel Washington e Dakota Fanning. Nello stesso anno, è entrato nel cast della quattordicesima stagione di “Don Matteo“, dove interpreta il Capitano Diego Martini.

Eugenio Mastandrea: la vita privata

Nonostante la sua carriera in rapida ascesa, Eugenio Mastrandrea è una persona riservata, e non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata. È attivo sui social media, ma li utilizza principalmente per promuovere i suoi progetti lavorativi. Attenzione: non è parente del quasi omonimo attore romano Valerio Mastandrea (e non Mastrandrea).