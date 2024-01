Mourinho, Ryanair ironizza sull’esonero con un post: “Ultima chiamata”

Mourinho, Ryanair ironizza sull’esonero dell’allenatore portoghese. La notizia è arrivata, a sorpresa, nella mattinata di martedì 16 gennaio 2024. Ecco come il social media della compagnia di volo si è divertito.

Mourinho, Ryanair ironizza sull’esonero

Josè Mourinho non è più l’allenatore della Roma. L’annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale nella mattinata di martedì 16 gennaio 2024. “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. “Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. “Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”. La notizia, ovviamente, ha fatto il giro del mondo con diverse testate internazionali a riprendere. Ad ironizzare sull’esonero anche la compagnia aerea Ryanair che non è nuova a queste uscite tramite i social.

Il post: “Ultima chiamata”