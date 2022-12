In Flames a Milano: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

In Flames a Milano si esibisce nella serata del 1 dicembre 2022. La band svedese è in giro per l'Europa con la sua musica.

In Flames a Milano: la band di origini svedese si esibisce nella serata del 1 dicembre all’Alcatraz. Il gruppo è in giro per l’Europa per portare la sua musica.

In Flames a Milano: scaletta delle canzoni

In Flames è a Milano per esibirsi all’Alcatraz nella serata di giovedì 1 dicembre 2022. La serata sarà aperta dai concerti di Imminence ed Orbit Culture. Gli In Flames sono un gruppo musicale melodic death metal svedese, nato nel 1990 da Jesper Strömblad, ex-membro dei Ceremonial Oath, che lasciò nel 1991.

Insieme a Dark Tranquillity, At the Gates e Soilwork, la band ha contribuito alla nascita, la crescita e lo sviluppo del death metal melodico svedese. Di seguito, ecco la scaletta delle canzoni del gruppo sul palco milanese:

Alias

Everything’s Gone

Where the Dead Ships Dwell

Call My Name

All for Me

Cloud Connected

Behind Space

Graveland

State of Slow Decay

Only for the Weak

Deliver Us

The End

I Am Above

The Mirror’s Truth

Take This Life

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma ticketone.it. Il settore ancora libero è il Posto unico a 46 euro.

