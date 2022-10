Dario Nardella, chi è il sindaco di Firenze che punta a scalare il Pd

Dario Nardella, nato a Torre del Greco, 20 novembre 1975, è un politico italiano, ex deputato alla Camera per il Partito Democratico e attualmente sindaco di Firenze. Nato in provincia di Napoli, trascorre gli anni dell’infanzia nella città campana edove nelottiene lapresso il “Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci”.

Nel 1998 si diploma in violino presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, svolgendo fino al 2004 l’attività professionale musicale. Nel 2001 si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze con 110 e lode, conseguendo successivamente un dottorato di ricerca in diritto pubblico e diritto dell’ambiente nella stessa università.