Daniele Silvestri a Roma 30 dicembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Daniele Silvestri a Roma: si esibisce al Auditorium Parco della Musica nella serata di venerdì 30 dicembre 202. Il cantautore ha iniziato il tour nei teatri e fino al termine del 2022 ha girato per i teatri di diverse città italiane.

Daniele Silvestri a Roma 30 dicembre: scaletta delle canzoni

Daniele Silvestri si esibisce al Auditorium Parco della Musica nella serata di venerdì 30 dicembre 2022. A partire dal 29 ottobre, il cantautore romano ha dato il via al suo nuovo tour ‘Teatri/22’.

Non solo eseguiremo dei brani inediti – ha annunciato l’artista sui social – ma li scriveremo, riscriveremo, cambieremo e improvviseremo in ogni singola data sotto gli occhi di tutti quelli che verranno a vederci. Spettatori inevitabilmente partecipi – volenti o nolenti – di questa parte sperimentale e creativa dello spettacolo. Il resto…il modo e la forma…i contenuti stessi.. li lascio per ora alla vostra immaginazione”. Ecco di seguito la scaletta dei brani che l’artista porterà sul palco:

Tik Tak

L’uomo intero

Mi persi

Acrobati

La cosa giusta

Io fortunatamente

Precario è il mondo

La mia casa

A dispetto dei pronostici

La classifica

Che bella faccia

Desaparecido

Monolocale

Il talento dei gabbiani

L’uomo col megafono

Strade di Francia

L’autostrada

L’appello

Il flamenco della doccia

Il mondo stretto in una mano

Il mio nemico

Le navi

Cara(Lucio Dalla cover)

Sono io

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto di Roma sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Diversi sono i settori ancora liberi e da riempire da 36 a 44 euro. Per il momento non sono state date indicazioni per un tour estivo.