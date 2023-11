Daniela Marzulli, chi è la moglie di Martin Castrogiovanni: cosa sappiamo di lei?

Chi è Daniela Marzulli, moglie di Martin Castrogiovanni. Scopriamo qualche informazione in più sulla donna che ha conquistato il cuore dell’ex rugbista italo-argentino. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Daniela Marzulli, moglie di Martin Castrogiovanni: vita privata e carriera

Nata nel 1978, Daniela Marzulli ha 45 anni ed è meglio nota al pubblico italiano in quanto moglie di Martin Castrogiovanni, ex rugbista italo-argentino e personaggio televisivo, oggi conduttore di Tú sí que vales. Marzulli ha un passato come attrice: ha recitato nella serie 1992 nel ruolo di Lorella Cuccarini. Ad oggi si è però lasciata alle spalle il mondo dello spettacolo per costruirsi una carriera nella moda, come addetta vendite del lussuoso marchio italiano Fendi. Daniela pubblica spesso scatti della sua vita quotidiana e dei suoi amati cani sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 6mila persone.

Vita privata: il rapporto con l’ex rugbista e il figlio

Daniela Marzulli e Martin Castrogiovanni si incontrano per la prima volta nel 2019, quasi per caso grazie ad un paio di amicizie in comune. Da allora sono diventati inseparabili: i due convolano a nozze il 12 settembre 2020, celebrando la loro unione a Tre Croci, in provincia di Viterbo. Non hanno avuto figli insieme, ma stanno crescendo il figlio di Daniela, nato da una sua precedente relazione. Martin è innamoratissimo della sua metà: “È unica, mi fa sentire la persona più felice del mondo”.