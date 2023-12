Daniela Martani, chi è l’opinionista che ha confessato la sua asessualità

Daniela Martani è stata prima assistente di volo poi si è lanciata nel mondo dello spettacolo televisivo partecipando a diversi programmi e reality.

Daniela Martani, chi è l’opinionista

Daniela Martani è un ex assistente di volo, opinionista televisiva, cantante, conduttrice radiofonica. E’ attivista animalista e vegana. Nata il 18 maggio del 1973 a Roma, è diventata un personaggio televisivo negli anni. Infatti, ha preso parte al Grande Fratello nel 2009, poi a La Fattoria 4, così come è stata ospite di diversi programmi: Domenica Live, Pomeriggio Cinque o Nemo. Nel 2021 è tornata come concorrente al reality L’Isola dei Famosi. Nel 2022 sbarca nel mercato della musica con il singolo L’uomo che non sei.

Confessata la sua asessualità

Martani ha confessato la sua asessualità alla trasmissione radiofonica La Zanzara: “Ho scoperto di essere stata da sempre demisessuale, non ho mai provato attrazione fisica nei confronti di un uomo dicendo ‘me lo scop***i, me lo porterei a letto‘. Io ho sempre pensato a una relazione sentimentale. Al di fuori di quello, non capita mai di desiderare di andare a letto con un uomo ed è un problema. Mi è capitato di innamorarmi nella mia vita, ma adesso sono già tre anni che non sto con nessuno e non ho rapporti sessuali“, ha spiegato.

