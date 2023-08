Damiano dei Maneskin, chi è la nuova fidanzata: prime foto pubblicate sui social

Damiano dei Maneskin, chi è la nuova fidanzata: ha un nome e anche un volto ma soprattutto un bellissimo fisico visto che la nuova fiamma del cantante sarebbe una modella. Uno scatto sui social ha dato il primo indizio sulla presunta relazione.

Damiano dei Maneskin, chi è la nuova fidanzata

Damiano dei Maneskin ha una nuova fidanzata. La rottura con Giorgia Soleri risale ufficialmente allo scorso giugno 2023. Il cantante ne aveva dato l’annuncio con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, senza però specificare i motivi che han portato i due a prendere strade diverse. Quello di David è parso più un tentativo di correre ai ripari. Sul web, infatti, aveva cominciato a circolare un video in cui baciava un’altra ragazza: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”.

La nuova fiamma del cantante sarebbe una modella: Martina Taglienti, classe 2001 nata a Miami. La ragazza è sotto la gestione dell’Elite Model Management. La Taglienti ha frequentato lo stesso liceo della band il Virgilio di Roma ed è apparsa nel video di Recovery, canzone estratta dal primo album pubblicato subito dopo l’esperienza a X Factor, nel 2017.

Prime foto pubblicate sui social

Ci sarebbe anche la prima foto pubblicata sui social che andrebbe a confermare la nuova relazione: una cena tra amici che vede vicini proprio il cantante dei Maneskin e la modella con Damiano che tocca la schiena della ragazza. Insomma se sono rose fioriranno e altri scatti sempre più espliciti verranno pubblicati sui social.