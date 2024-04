Dal Summit di 4eCom il futuro del Retail e del Marketing

Il panorama italiano e internazionale dell’e-commerce si è riunito al The Hub – LVenture Group di Roma in occasione dell’evento “4eCom Summit – Ecommerce Restart 2024“. Il 21 marzo scorso, C-level, marketer e merchant hanno approfondito le nuove tendenze, le strategie di marketing e le soluzioni tecnologiche all’avanguardia del settore, approfondendo le tematiche più discusse del momento, dal Replatforming al Customer Journey, con un’attenzione particolare all’IA e alle Strategie.

4eCom, l’associazione del commercio elettronico italiano è in costante crescita

L’associazione 4eCom, fondata nel 2020 con l’obiettivo di rendere competitivi gli operatori del settore dotandoli di strumenti e conoscenze utili per affrontare il mercato internazionale, ha registrato una crescita costante, contando attualmente ben 115 soci e oltre 2800 dipendenti sul territorio italiano. Con un fatturato complessivo superiore ai 460 milioni nel 2022, l’associazione ha arricchito il suo evento con le voci dei protagonisti interni, offrendo un’esperienza ricca di contenuti e opportunità di networking.

Kyndes: un caso studio di Replatforming e ottimizzazione multicanale

L’evento si è aperto con il discorso di benvenuto della presidente Marianna Chillau, seguito dal primo intervento del CEO di Texeo, Monaldo Santori, che ha discusso il Replatforming e l’ottimizzazione della strategia di vendita multicanale attraverso il caso Kyndes. Una delle tematiche centrali è stata l’importanza di un’efficace gestione operativa e logistica, evidenziata durante lo speech di Dagmar Sporck, Founder di Salesupply, e Ghiwa Sadek, Sales Manager Italia di Salesupply. Questi interventi hanno messo in luce come, nonostante gli sforzi nel marketing, sia fondamentale affrontare con successo gli aspetti pratici per garantire un’esperienza utente soddisfacente e preservare la percezione del brand.

Tavole rotonde su Voice of Customer, SEO, marketing e gestione dell’e-commerce

La giornata è proseguita con un’intervista a Federico Dezi, E-Commerce & Digital Innovation Manager di Doppelgänger, che ha sottolineato l’importanza di superare la distinzione tra online e offline per offrire un’esperienza cliente unificata e coerente. Un altro punto focale è stato l’impiego dell’Intelligenza Artificiale come alleata strategica nel customer service, argomento affrontato da Federico Suberbordes, Country Manager Italia di Oct8ne, e Alessio Scotto, Customer Experience Manager di Stikets. Le tavole rotonde hanno arricchito ulteriormente il dibattito, coinvolgendo esperti del settore come Pellegrino Carfora, Elisa Marino, Mihaela Zabrautanu, Mattia Boccia e Gregorio Magnelli, che hanno approfondito tematiche legate alla Voice of Customer, al SEO, al marketing e alla gestione dell’e-commerce.

I cookie banner e le strategie per il successo dell’e-commerce

L’evento si è concluso con la presentazione dell’indagine sui cookie banner a cura di Angelo Annibaldis, CEO di Iride, e con una tavola rotonda dedicata alle Strategie per il successo, moderata da Fabrizio Leo e che ha visto la partecipazione di esperti del calibro di Giuseppe De Luca, Mattia Pace, Luca Vasirani e Raffaella Aleotti. Al termine della kermesse, la Presidente Marianna Chillau, il Vice-Presidente Marco Macari e il Segretario Matteo Coeli hanno espresso soddisfazione per l’evento, confermandolo dunque un momento di confronto e crescita per il settore dell’e-commerce italiano, ed evidenziando l’importanza di adattarsi alle nuove sfide e opportunità del mercato digitale.

Marianna Chillau (4eCom): ” L’equilibrio tra e-commerce e soluzioni è la chiave per il successo”

Marianna Chillau, Presidente di 4eCom, spiega: “Oggi c’era buon equilibrio tra e-commerce e soluzioni, con la partecipazione di un 40% di e-commerce e un 60% di soluzioni. Questa è un po’ l’ambizione con cui è nata 4eCom, che da sempre ricerca lo scambio tra soluzione e merchant o, più in generale, con l’operatore nel settore retail. Questa è la chiave per capire le esigenze e rispondere con soluzioni concrete. Questo equilibrio genera valore, che è la parte più evidente dell’evento, con i suoi contenuti di qualità. Tante le novità, soprattutto nel settore di customer experience e sviluppo. Il Replatforming, per esempio. E perché abbiamo parlato di restart, ripartenze? Perché ripartenza non significa solo ricominciare da zero con un nuovo progetto, ma anche evolverlo o portarlo a un livello di innovazione che sia adeguata al nostro tempo, ad un mercato in cui ogni giorno c’è una novità ed un cambiamento“.

Chillau prosegue: “Bisogna quindi essere pronti a ripartire. Bello vedere tutta questa partecipazione, belle anche le nuove facce che costituiscono il nostro ecosistema. Noi dobbiamo essere sempre più bravi a portare le novità anche in termini di professionalità, come i nuovi manager che hanno parlato sul palco. Abbiamo avuto la partecipazione di grandi aziende tra Conbipel, Italo e Doppelganger. Casi pratici di brand e di aziende che stanno innovando, si stanno evolvendo e, nonostante facciano parte di un mercato prevalentemente offline, si rendono conto che non possono non aprirsi al digitale”.

Marco Macari (4eCom): “Ecommerce Restart 2024 porta nuovi spunti sull’evoluzione del settore”

Marco Macari, Vice-Presidente di 4eCom, aggiunge: “Abbiamo appena concluso l’evento Ecommerce Restart, il terzo evento su Roma. Anche questa volta ha portato argomenti molto interessanti sull’evoluzione di tutte le piattaforme eCommerce, dai casi di studio sul platform, all’analisi dei cookie banner e al caso sull’intelligenza artificiale, riguardo la quale stiamo portando degli argomenti in Parlamento”. Matteo Coeli, Segretario 4eCom, aggiunge: “Sono molto soddisfatto dell’evento. Per la partecipazione, per gli argomenti trattati e soprattutto per gli speech e la qualità dei contenuti che abbiamo prodotto. Sono venute aziende da Milano appositamente per incontrarci e stiamo finalmente vedendo i frutti del lavoro che portiamo avanti quotidianamente”.