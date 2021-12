Oroscopo Branko 2022 Toro: le previsioni

Cosa dice l'oroscopo 2022 di Branko per il Toro? Le previsioni su salute, lavoro, amore e denaro: ecco come andrà il nuovo anno per voi.

Il 2022 è sempre più vicino, ecco le previsioni dell’Oroscopo per l’anno nuovo di Branko per il Toro. Il famoso astrologo ha stilato i pronostici per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 2022 Branko: Toro

Quali sono le previsioni dell’oroscopo per il 2022 del segno Toro di Branko? Il Toro è un segno di terra, di tipo fisso e che festeggia il compleanno tra il 21 aprile ed il 20 maggio. Ecco come andrà per i nati sotto questo segno il nuovo anno solare.

Non sarà un anno facile, ma questo non sarà sufficiente a fermarvi. Potrete però contare su Plutone (rinnovamento), Nettuno (ricerca di ricchezza spirituale) e Giove. Il periodo del 2022 migliore per voi, almeno per le nuove conquiste, sarà l’autunno. Il principale aiuto arriva da pianeti lenti, cioè quelle forze cosmiche che sono davvero in grado di cambiare una vita.

Toro nel 2022: lavoro e amore

Amici del Toro, focalizzate le vostre energie nel mese di febbraio, perché potrebbe essere un mese di svolta sul lavoro e che potrebbe dare l’avvio ad un periodo decisamente favorevole. Avrete la grande fortuna di Giove dalla vostra parte e le grandi energie che deriveranno dal pianeta Marte, che dureranno per molto tempo. Dunque per voi sarà piuttosto semplice migliorare l’atmosfera sul lavoro. Sicuramente ci sarà bisogno di fare qualche spesa importante, secondo l’oroscopo, dunque sarà doveroso qualche piccolo sacrificio in più.

Quest’anno i cambiamenti per i nati sotto il segno del Toro saranno inevitabili, anche in amore. Ci saranno momenti in cui vi sentirete come se non aveste il controllo: lasciate che tutto vada. Come sempre, finirete per trovare il vostro posto. Per chi è in coppia, il dialogo sarà essenziale per raggiungere buoni equilibri e benessere.

Oroscopo 2022 Toro: salute e denaro

Per quanto riguarda il Denaro, buone notizie. Vi riprenderete dal punto di vista finanziario e sarete in grado, con un po’ di stabilità economica, di fare qualche risparmio. Occhio alla salute. Quest’anno dedicatevi a stare bene mentalmente: è la vostra priorità. Prendetevi cura di voi stessi per prendervi più cura dei vostri cari!