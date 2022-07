Cristina Chiabotto diventa di nuovo mamma, è nata la piccola Sofia

Cristina Chiabotto mamma bis, è nata la seconda figlia, la piccola Sofia. L’ex Miss Italia aveva annunciato al pubblico la sua gravidanza lo scorso aprile. Oggi, arriva l’annuncio ufficiale sul profilo Instagram della nota conduttrice: “29 giugno 2022, benvenuta Sofia”.

Cristina Chiabotto di nuovo mamma: “Benvenuta Sofia”

Una grande gioia è finalmente arrivata a casa di Cristina Chiabotto e del suo compagno di vita, l’imprenditore torinese Marco Roscio. La conduttrice ha partorito la sua seconda figlia: è nata la piccola Sofia.

L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram della Chiabotto, che ha pubblicato un primo, dolce scatto della neonata: “29 giugno 2022, benvenuta Sofia”. L’ex Miss Italia ha pubblicato anche un altro, tenero messaggio nelle sue storie: “Una nuova vita con te, Sofia!”.

View this post on Instagram A post shared by Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

La piccola è venuta al mondo lo scorso 29 giugno: la coppia ha deciso di godersi un po’ la bimba prima di annunciare ufficialmente il suo arrivo. Una notizia che comunque Roscio aveva anticipato nel suo personale profilo Instagram, pubblicando una foto accompagnata dalla frase: “95% loading…waiting for S.”. Per Cristina e suo marito Sofia è la seconda figlia, dopo la nascita di Luce Maria lo scorso 7 maggio 2021.

L’annuncio ad aprile: “Presto saremo in quattro”

Cristina Chiabotto aveva avvertito il suo pubblico della gravidanza lo scorso aprile, tramite un messaggio sui suoi social: “Torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in quattro più la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita.

Con Amore. Mamma, papà e luce”.