Allerta caldo lunedì 31 luglio con due città da bollino arancione: l’emergenza torna nel mese di agosto

Allerta caldo annunciata nella giornata di lunedì 31 luglio seppure in modalità contenute, secondo l’avviso del Ministero della Salute. Inoltre, una nuova ondata di calore potrebbe arrivare nel mese di agosto.

Allerta caldo lunedì 31 luglio con due città da bollino arancione

Allerta caldo annunciata nella giornata di lunedì 31 luglio 2023. Il Ministero della Salute ha pubblicato un bollettino con l’elenco delle città con diversi fattori di rischi divisi in base al colore del bollino. “Le onde di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.

Nella giornata di lunedì 31 luglio, nessuna città da bollino rosso , come riportato sul sito del Ministero della Salute. Risultano esserci due città con bollino arancione: Cagliari e Campobasso. Ci sono poi diverse città da bollino giallo.

L’emergenza torna nel mese di agosto

Dopo l’abbassamento delle temperature di fine luglio, ad agosto potrebbe esserci una nuova ondata di caldo. “La situazione sta lentamente tornando alla normalità con l’abbassamento delle temperature e del livello di allerta. Ma dobbiamo preparaci per agosto“, sono state le parole all’Adnkronos Salute è Marzio Balzanelli, presidente nazionale Sis 118.

“Non possiamo escludere che ad agosto ci sia un’ulteriore recrudescenza del fenomeno climatico e quindi nuove ondate di calore – afferma – Questo è il momento giusto per organizzarci e per evitare. come succede puntualmente nel nostro Paese, di essere presi di sorpresa davanti a situazioni che potrebbero essere prevenute. Bisogna prepararsi a un nuovo innalzamento delle temperature di agosto e soprattutto modificare la mentalità, non pensare di avere gli stessi stili di vita quando scattano gli allarmi rossi del clima ma adattare il proprio comportamento per non mettere a rischio la salute”.