Sicilia, emergenza incendi: rogo a Cefalù con morti ed evacuati

Sicilia, emergenza incendi: diversi roghi sono scoppiati in alcune zone dell’isola con i danni più gravi a Cefalù. Si registrano anche due vittime a causa dei roghi violenti che stanno mettendo in ginocchio diverse zone.

Sicilia, emergenza incendi

In Sicilia è scattata di nuovo l’emergenza incendi. Nella notte diversi roghi sono scoppiato nel Palermitano, in particolare nella zona di Cefalù. Poi, si sono registrati incendi anche a Termini Imerese dove l’autostrada Palermo-Catania è rimasta chiusa, così come tra Cefalù e Castelbuono. Altri incendi sono divampati nella zona di Partinico. Le squadre di vigili del fuoco sono impegnate a San Martino della Scale, a Sagana e a Villa Fabiana a Misilme.

Rogo a Cefalù con morti ed evacuati

I 700 turisti dell’hotel Costa Verde sono rientrati in albergo circa alle due di notte. “I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, hanno lavorato tutta la notte e ora le zone in cui sorge il Costa Verde sono lontane dal fuoco e non sono più in pericolo”, ha fatto sapere il titolare dell’albergo Giuseppe Farinella sui social.

“Il forte vento e l’erba inaridita per la calura e permancanza di piogge, hanno alimentato gli incendi e i disagi, ma va denunciato con chiarezza – sottolinea Farinella – che i roghi sono provocati da mani fomentatrici di odio verso il creato e la popolazione: si tratta di gesti criminali, motivati da una pura logica criminale. Ai turisti ospiti del Costa Verde chiediamo perdono”.

“Il peggio è passato”, ha detto sindaco di Cefalù (Palermo), Daniele Tumminello. “Già in passato il nostro territorio è stato devastato dalle fiamme – sottolinea il primo cittadino – quello di ieri è stato il secondo incendio nell’arco di appena tre mesi, ma per vastità e intensità è stato spaventoso. Oggi piangiamo anche una vittima. E’ inaccettabile”. Purtroppo ci sono state anche due vittime: una donna è stata trovata morta in un canalone vicino all’autostrada: sarebbe accorsa nella zona per liberare alcuni cavalli dal proprio maneggio. Mentre un uomo ha perso la vita a Trappeto durante l’evacuazione di alcune abitazioni raggiunte dalle fiamme.

