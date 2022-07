Cosa è successo a Ilaria Galassi: “Niente più tv, faccio la badante”

Cosa è successo a Ilaria Galassi? L’ex stellina di Non è la Rai ha svelato dettagli sulla sua nuova vita in un’intervista a Fanpage. A 27 anni dal successo in tv, si è reinventata come badante: “Accudisco una signora di 90 anni che mi ha cambiato la vita”.

Cosa è successo a Ilaria Galassi: “Faccio la badante a una signora di 90 anni”

L’ex showgirl Ilaria Galassi, celebre negli anni Novanta grazie a Non è la Rai, ha raccontato la sua vita lontano dal piccolo schermo in un’intervista a Fanpage.

Niente tv o riflettori per l’ex stella nascente dello spettacolo italiano, oggi fa da badante a una signora di 90 anni. Pochi anni fa l’ex modella aiutava il suo compagno nel suo salone da parrucchiere, ma da allora la situazione è cambiata: “Siamo stati costretti a chiudere per via della pandemia. Eravamo in zona Parioli. L’affitto era altissimo e nonostante ci fosse il Covid, noi dovevamo pagarlo. Abbiamo dovuto fare una scelta.

Fortunatamente, il mio compagno ha un altro negozio a Fiumicino e ci siamo trasferiti”.

La vita accanto ad Ausilia: “Mi trasmette pace”

Poi una cliente le disse di aver bisogno di qualcuno per accudire sua madre. Ilaria Galassi accetta: “Le ho detto: Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata. Mi piace farlo. E poi, in questo periodo non sto lavorando. Ho mandato il curriculum ovunque, ma è difficile trovare lavoro.

Dato che mi annoio a stare senza far niente, mi sono detta: “Ma che me frega, lo faccio” e ho accettato di occuparmi di Ausilia. Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata. In questo momento, sta lavorando solo il mio compagno. Dobbiamo pagare l’affitto. Arriviamo a fine mese proprio stretti, stretti, stretti”.

L’esperienza accanto ad Ausilia le ha cambiato la vita: “Mi trasmette pace.

Oggi la vita è frenetica, si pensa spesso ai soldi e lei mi dice: Guarda che i soldi non c’erano neanche ai miei tempi. C’era solo lo stipendio di mio marito, che non guadagnava tantissimo, ma siamo stati bene lo stesso”. Galassi si occupa di lei, lavandola, nutrendola e lavandola, e la signora la ripaga con il suo supporto e il suo affetto: “Ci aiutiamo a vicenda. Quando vede che sono giù di morale mi chiede: “Che hai?” e io mi sfogo con lei.

Vede sempre il lato positivo nelle cose. Se ho delle discussioni con il mio compagno, perché abbiamo caratteri diversi, lei mi dà i consigli giusti e mi invita ad avere pazienza.”.