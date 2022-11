Corea del Nord, allarme da Seul: “Lanciato missile balistico imprecisato”

Corea del Nord, Seul segnala l'ennesimo test: "Lanciato missile balistico imprecisato". È il 32esimo lancio in tutto il 2022 per Pyongyang.

Corea del Nord, Seul segnala l’ennesimo lancio: “Missile balistico imprecisato”. I vertici militari della Corea del Sud denunciano un altro test missilistico della dittatura di Pyongyang. La tensione tra le due Coree è sempre più alta.

I vertici militari della Corea del Sud hanno segnalato un altro test missilistico della Corea del Nord. Lo Stato Maggiore di Seul ha riferito che il regime di Pyonyang “ha sparato un missile balistico imprecisato verso il Mare Orientale”, conosciuto anche come il Mar del Giappone.

Il lancio risale alle 3.31 del pomeriggio, ora locale, e risulta aver avuto luogo nella contea di Sukchon, nella provincia del Pyongan Meridionale. Il missile, secondo le parole del Ministro della Difesa giapponese Yasukazu Hamada, avrebbe viaggiato per circa 250 chilometri a bassa quota, attorno ai 50 chilometri di altezza massima, per poi cadere in mare. Lo Stato Maggiore coreano ha confermato di aver rafforzato la sorveglianza, in stretta collaborazione con gli Stati Uniti.

Ennesimo test da Pyongyang, il 32esimo in tutto l’anno per CNN

Si tratta dell’ennesima dimostrazione di forza da parte della dittatura di Kim Jong-un, che ha descritto i lanci di queste settimane come attacchi simulati ad obiettivi sudcoreani e americani. Secondo CNN questo lancio è il 32esimo test missilistico in tutto il 2022, da parte della Corea del Nord. Un numero vertiginosamente alto se comparato a quelli degli anni precedenti. Nel 2020, Pyongyang ha condotto solo quattro test, mentre nel 2021 ne ha effettuati solo otto.