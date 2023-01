Achille Lauro a Roma: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime tappe e date del tour

Achille Lauro a Roma si esibisce in occasione del suo nuovo tour. “Quest’anno mi sono dedicato tantissimo al live – racconta Achille Lauro – ho cercato di rivedere tutte le persone che aspettavo di vedere da tre anni e sto cogliendo ogni occasione possibile per farlo. Questi live Unplugged sono un regalo per il mio pubblico e anche per me. Un momento intimo in cui poter godere della bellezza della musica e delle sue parole”, così ha presentato le sue nuove tappe e date l’artista.

Achille Lauro a Roma: scaletta delle canzoni Achille Lauro ha iniziato il il nuovo tour ”Unplugged‘ e nella serata del 26 gennaio 2023 si esibisce al Teatro Auditorium Parco della Musica di Roma. Lauro ha scritto un messaggio sui social per l’inizio del nuovo tour nei teatri e per il mese di gennaio ha dato appuntamento a tutti quelli che lo seguono: “A Gennaio per la prima volta mi esibirò dal vivo a teatro in una versione Unplugged. Solo due spettacoli, intimi. Roma e Milano”. Ecco la scaletta dei brani che l’artista porta sul palco: Delinquente / Generazione X

Maleducata

Me ne frego

Femmina

Bonnie & Clyde / Ulalala / Thoiry remix

Zucchero

Stripper

Fiori rosa

Sabato sera

Lauro / Barrilete cosmico

Domenica

Teatro & cinema / Mamacita / Amore mi / BVLGARI

Roma

Bam Bam Twist

Solo noi

Come me

1969

Pessima

Marilù

Cadillac

Latte+

Penelope

La bella e la bestia

16 marzo

Rolls Royce (ft Boss Doms) I biglietti del concerto con le prossime tappe e date del tour I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Achille Lauro Unplugged, prodotto da Friends & Partners è stato pensato per 11 appuntamenti: Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia di Roma (22, 26 gennaio e 17 febbraio); poi toccare il Teatro degli Arcimboldi di Milano (24 e 25 gennaio e 14 febbraio), il Teatro Augusteo di Napoli (2 febbraio), il Teatro Team di Bari (3 febbraio), l’Europauditorium di Bologna (13 febbraio), il Teatro Colosseo di Torino (20 febbraio), il Teatro Verdi di Firenze (23 febbraio).