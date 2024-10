Con Rainbow Consulting l’energia del futuro

La crescente complessità del mercato dell’energia e del settore assicurativo può rendere difficile per aziende e privati prendere decisioni informate e vantaggiose. L’offerta di energia, ad esempio, si è diversificata notevolmente, con nuove aziende entrate nel mercato e una crescente attenzione verso le fonti di energia rinnovabile, tariffe variabili o fisse, contratti che prevedono bonus o sconti, e opzioni di gestione del consumo tramite app o piattaforme digitali. Tuttavia, dietro queste proposte spesso si celano tecnicismi e condizioni non sempre chiare, rendendo necessaria una lettura attenta dei contratti per evitare costi nascosti o penalità. Nel settore assicurativo, la situazione non è molto diversa, con una varietà di polizze disponibili, spesso personalizzabili.

In questo contesto si inserisce Rainbow Consulting, fondata nel novembre del 2022 da Alessandro Maria Sani, che ha voluto unire professionisti altamente qualificati del settore energetico e assicurativo per dare vita ad una realtà che potesse supportare i clienti in tutti i passaggi necessari: “Forniamo alle aziende una consulenza approfondita ed esperta per le loro esigenze energetiche, attraverso un’analisi dettagliata dei consumi, identifichiamo le inefficienze e proponiamo soluzioni personalizzate anche per ridurre i costi operativi. In tutto ciò sviluppiamo strategie per ottimizzare le spese e implementare pratiche di consumo più virtuose”.

Rainbow Consulting: dal 2023 nuove sedi da nord a sud. Il 2024 anno di conferme ed espansione

Come spesso capita quando si ha a che fare con persone molto determinate, Sani ha cercato di bruciare le tappe e così mentre era ancora iscritto a Economia Aziendale all’università ha iniziato ad operare in un’agenzia assicurativa, come tanti giovani ragazzi alle prime esperienze. Partita iva e lavoro a provvigione per iniziare. La famosa gavetta, che se fatta bene porta i suoi risultati: lavoro duro, studio per aumentare le proprie skills commerciali ed amministrative, corsi di formazione trasversali e un master – vinto per meriti lavorativi – alla Sda Bocconi: “Mi sono concentrato particolarmente sull’acquisizione e gestione di clientela corporate e nonostante la giovane età ho riscosso i primi successi e così il mio portafoglio ha iniziato ad avere una consistenza importante e sempre più rilevante. I primi anni mi ha mosso anche un senso di riscatto, ho cercato di visualizzare quello che era il mio sogno, il mio futuro, avevo la volontà di lavorare in proprio e creare una realtà motivante, un’azienda dove ogni collaboratore potesse sentirsi ascoltato e avere la propria crescita, fiero di lavorare ad un progetto comune”.

E così nel 2023 Rainbow Consulting apre nuove sedi da Nord a Sud: “Il 2024 rappresenta per noi l’anno delle conferme, della stabilizzazione e dell’espansione ancora più capillare sul territorio. Siamo un’azienda giovane, ma in costante crescita, mi sento di dire che il nostro punto di forza è proprio la formazione continua di un gruppo eterogeneo molto legato non solo professionalmente ma, soprattutto, emotivamente coeso. Per focalizzarci anche nel settore dell’energia rinnovabile abbiamo dato vita a RET – Rainbow Eco Transition, specializzata nella produzione e installazione di pannelli solari e fotovoltaici, sia per abitazioni che per aziende e industrie. La nostra missione è promuovere la transizione ecologica attraverso soluzioni energetiche all’avanguardia, personalizzate per massimizzare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale: il tutto offrendo un servizio completo e chiavi in mano, dalla consulenza iniziale all’installazione”.

Rainbow Consulting, oltre 70 collaboratori in nove sedi operative

Attualmente Rainbow Consulting – attraverso più di 70 collaboratori attivi distribuiti in 9 sedi operative – intermedia 30 differenti compagnie, lavorando sia direttamente attraverso la propria rete commerciale, sia dando la possibilità ad altre aziende di operare con i suoi prodotti e servizi. L’obiettivo è concludere il 2024 con 2,5 milioni di fatturato, per arrivare ad un incremento del 400% rispetto all’anno precedente. “E proprio perché credo nella forza della squadra – conclude Sani – voglio ringraziare pubblicamente sia Kevin Hernandez, il responsabile amministrativo della Rainbow Consulting e Nicolas Vernaccini, general manager e mio socio in RET. Per il 2025 l’idea è quella di creare una holding del Gruppo Rainbow e coinvolgere altri professionisti per arrivare ad almeno 150 collaboratori sparsi su tutto il territorio nazionale, permettendoci così di raggiungere il fatturato di 10 milioni di euro, che è quello che ci siamo prefissati per il prossimo anno, grazie anche alla creazione di una nuova società operante nel settore assicurativo dedicata alle famiglie”.