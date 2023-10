Come sta Madonna, il sollievo dopo il ricovero: “Viva per miracolo”

Come sta Madonna, le parole della celebre pop star dopo il ricovero: “Dicevano che sarei morta, sono viva per miracolo”. La cantautrice, commossa, svela il suo sollievo durante un concerto ad Anversa: “Mi è stata data un’altra possibilità”.

Come sta Madonna, la pop star parla del suo ricovero: “Sono viva per miracolo”

La celebre pop star Madonna ha fatto preoccupare molto i suoi fan lo scorso giugno quando, nel bel mezzo dei preparativi per il suo Celebration Tour, è stata ricoverata d’urgenza a New York per una preoccupante infezione batterica. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. La cantante sembra essersi ripresa del tutto ed è ora in giro sui palchi di tutta l’Europa. Proprio durante una delle date europee Madonna si è lasciata andare con il suo pubblico, raccontando le sue paure e il suo sollievo dopo il ricovero di giugno. Ne ha parlato ad Anversa, durante il suo concerto allo Sportpaleis: “Meno di quattro mesi fa, ero in ospedale ed ero priva di sensi. La gente pensava sarei morta, dicevano che avrei potuto non farcela. È un dannato miracolo che io sia qui adesso“.

La commozione della cantautrice: “Mi è stata data un’altra possibilità”

Madonna ha spiegato di aver pensato a sua madre durante quei momenti difficili, morta per un tumore al seno quando la cantautrice aveva appena cinque anni: “Mia madre, che Dio la benedica, deve vegliare su di me. Avrà detto ‘Ragazza, non è il tuo momento di andare. Ho avuto questo strano pensiero. All’improvviso ho provato empatia per mia madre, non per la sua malattia, ma per quanto sola deve essersi sentita mentre era in ospedale, sapendo che non sarebbe sopravvissuta”.

L’artista è sollevata e riconoscente di questa seconda chance di vivere la sua vita, pur ammettendo di non sentirsi ancora al 100%: “Mi è stata data un’altra possibilità. E quindi ne sono molto grata. Devo dirvi che non mi sento molto bene in questo momento, ma non posso lamentarmi, perché sono viva. Grazie a Dio per i miei figli e per tutto il vostro amore e sostegno. Quindi di tutto questo sono così grata”.