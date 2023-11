Come dare e ottenere fiducia: il libro del coach Giuseppe De Gasperis

“Dai e ottieni fiducia”, il nuovo libro del life coach Giuseppe De Gasperis per Mind Edizioni: come avere successo nella vita e nel rapporto con gli altri

Quando vogliamo il successo nella vita e nel rapporto con gli altri è importante avere un forte senso di sicurezza. Essere sicuri di noi stessi e delle nostre capacità ci fa sentire pronti ad affrontare qualsiasi sfida e, quando lo siamo davvero, trasmettiamo la nostra sicurezza agli altri, diventando credibili e ottenendo la loro fiducia. Nessuno ama l’incertezza e l’indecisione, perché tutti vogliono sentirsi tranquilli e tutelati, e instaurare rapporti di fiducia reciproca. Questo vale per tutti: per il venditore che deve concludere un contratto, per l’insegnante di una scuola oppure per l’atleta che vuole dimostrare la sua bravura.

“Dai e ottieni fiducia”, il nuovo libro di Giuseppe De Gasperis

Il life coach Giuseppe De Gasperis ha appena pubblicato un libro, “Dai e ottieni fiducia” (Mind Edizioni) nel quale condivide con i lettori i cinque criteri che ha maturato grazie alle proprie esperienze personali nel mondo del lavoro, dello sport e dei rapporti interpersonali. Il primo criterio è “liberati dalla paura del giudizio e dai condizionamenti”; il secondo “governa i tre elementi fondamentali (identità, capacità, stato)”; il terzo “impara ad ascoltare”; il quarto “le 5 condizioni fondamentali da acquisire (sincerità e onestà, coerenza, perdono, energia, volontà)”; il quindo”cambia verso”.

Nelle pagine finali l’autore propone questa riflessione che riassume la filosofia del libro: “Siamo d’accordo che il mondo è lo stesso per tutti, l’unica variante che lo rende diverso per ognuno di noi è come ce lo rappresentiamo nella nostra testa. È inutile quindi pensare di cambiare un mondo che non è tuo, che appartiene a qualcun altro; è più facile e intelligente preoccuparti di cambiare o modificare il tuo. Con molta probabilità avrai più chance di farti seguire, avrai dalla tua parte la testimonianza di aver raggiunto un risultato, ed è quello che spinge le persone a prenderti come esempio e a fidarsi di te.”

Chi è Giuseppe De Gasperis

Giuseppe De Gasperis è nato a Sora (Frosinone). Diplomato come geometra, è da sempre appassionato di architettura e costruzioni, con una particolare dedizione all’arredamento e al Designer Interior. Dopo anni di esperienza nel settore, nel 2013 ha fondato il marchio Allestire, che si occupa di progettazione, restauro, vendita e installazione di arredi. Nel 2019 ha iniziato il percorso del micap (Master Internazionale in Coaching ad Alte prestazioni), conseguendo le certificazioni di Business, Master Practitioner e pnl Coach. Oggi il suo proposito come Life Coach è aiutare le persone a conseguire il successo personale e professionale. Potete seguirlo su www.giuseppedegasperis.com.