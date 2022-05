Rosaria Costa ed Emanuele Schifani, chi sono oggi moglie e figlio di Vito Schifani

A trent’anni dalla Strage di Capaci, la Rai manderà in onda un documentario dove saranno intervistati anche i figli e parenti delle vittime della strage di Capaci. Vediamo chi sono oggi moglie e figlio di Vito Schifani.

Emanuele Schifani è il figlio di Vito Schifani, uno dei tre agenti di scorta morti il 23 maggio 1992 insieme con il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesco Morvillo.

Oggi il giovane è all’interno della guardia di finanza e in una intervista esclusiva all’Adnkronos si era raccontato. “L’odio è un sentimento di avversione, per cui si desidera il male dell’altro – ha affermato dopo aver visto e rivisto le immagini della strage di Capaci – Io non voglio il male di nessuno, anzi cerco di aiutare tutti. Mi concentro sul quotidiano con una speranza per il futuro. L’odio è un sentimento che consuma e rende ottusi, distogliendo l’attenzione dalle cose importanti della nostra vita.

La rabbia, al contrario, è un’emozione, uno stato mentale che può evolversi e rendere più efficaci le reazioni dell’uomo ai fini della sua sopravvivenza”. Nella stessa intervista, aveva poi affermato che “le mafie sono un cancro per la società e un impedimento allo sviluppo economico perché creano corruzione e complicità. Dobbiamo rispondere con la cultura dei giovani: dell’educazione e della legalità, ma anche con la forza delle Istituzioni che non cedono di un millimetro”.