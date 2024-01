Colpo di Luna, ultima puntata: imitazioni e ospiti di Virginia Raffaele

Colpo di Luna è il programma di Virginia Raffaele che arriva con la terza ed ultima puntata venerdì 26 gennaio in prima serata. Nuovi e attesi ospiti sono previsti nel corso della puntata.

Colpo di Luna, ultima puntata: imitazioni e ospiti

Colpo di Luna è il titolo del nuovo show con Virginia Raffaele nei panni della conduttrice. Sono previsti nelle puntate del programma una serie di momenti in cui la conduttrice si esibisce con personaggi, monologhi, sketch, numeri musicali, balletti e numeri con ospiti. Viene ripreso lo storico programma del sabato sera Teatro 10, andato in onda dal 1964 al 1972. Condotto, anno dopo anno, da Lelio Luttazzi, Alberto Lupo, Mina. Insieme alla Raffaele ci saranno Carlo Conti e Gigi D’Alessio ma anche Francesco Arca e Maurizio Ferrini con il suo personaggio della Signora Coriandoli, In studio, anche per l’ultima serata, tanti ospiti tra attori, comici, musicisti. Gli ospiti dell’ultima puntata sono il mago Silvan, la cantante Francesca Michielin e l’attrice Sabrina Ferilli.

Dove vedere lo show

Lo show è andato in onda per tre venerdì in prima serata, a partire dal 12 gennaio su Rai 1. Come di consueto, si possono seguire le puntate anche in streaming sull’app di RaiPlay. Gli ascolti sono positivi: la scorsa settimana si sono collegati 2.768.000 telespettatori con uno share del 17,4%

