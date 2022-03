Colomba più buona d’Italia 2022: chi è lo chef vincitore

Colomba più buona d’Italia 2022: ecco i vincitori del Campionato Italiano Miglior Colomba d’Italia e del primo Campionato Italiano Panificazione FIPGC promossi dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria appena conclusi presso la Fiera Tirreno CT di Carrara (MS).

Colomba più buona d’Italia 2022

Nel Campionato Miglior Colomba d’Italia i 205 pasticceri in gara hanno portato ognuno due creazioni, colomba classica e colomba creativa.

A giudicare tanto le colombe quanto il pane è stata la giuria formata dell’Equipe Eccellenze Internazionali della FIPGC, una squadra formata da Maestri Pasticceri, Maestri Gelatieri e Maestri Cioccolatieri riconosciuti nel panorama della pasticceria nazionale e internazionale.

“Con questa manifestazione abbiamo voluto celebrare tanto l’arte della pasticceria quanto quella della panificazione, per valorizzare le eccellenze del made in Italy e promuovere le peculiarità e le tradizioni uniche del nostro territorio, commenta Roberto Lestani, Presidente FIPGC. Complimenti a tutti i Maestri Pasticceri e Chef panificatori che hanno partecipato portando, con le loro creazioni, le tante voci dell’identità italiana dell’arte bianca. Appuntamento per il prossimo anno, col campionato mondiale di pasticceria, gelateria e cioccolateria”.

Chi è lo chef vincitore

Roberto Moreschi di Chiavenna, in provincia di Como è l’autore della migliore colomba pasquale classica. Mentre tra 205 candidati chef provenienti da tutta Italia lo chef Luigi Conte si è aggiudicato la medaglia d’oro per la colomba più gustosa e creativa in assoluto. Si tratta della ‘Colombaba’ farcita con babà e amarena, ricoperta di cioccolato bianco e mandorle tostate.

