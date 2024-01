Luca Varone in Mare Fuori 4, il noto tiktoker nel ruolo di Angelo

Luca Varone nel cast di Mare Fuori 4, il tiktoker vestirà i panni di Angelo. Scopriamo qualche dettaglio in più sul nuovo personaggio dell’amata serie tv Rai.

Luca Varone nel cast di Mare Fuori 4 nel ruolo di Angelo

Il noto tiktoker e attore Luca Varone sarà una delle novità della quarta stagione di Mare Fuori, in arrivo il prossimo 14 febbraio. Il giovane influencer vestirà i panni di uno dei nuovi personaggi introdotti nello show, Angelo, un ragazzo di buona famiglia che si ritrova nel carcere minorile per motivi misteriosi. Le informazioni sul suo conto sono ancora pochissime e il suo passato sarà senz’altro esplorato a pieno nella serie.

Chi è Luca Varone? Il successo sul web e i ruoli prima dello show

Nato nel 2004, Luca Varone ha 19 anni ed è un nome parecchio noto su TikTok. Il suo profilo ha un seguito di ben 210mila follower e ha raccolto oltre 5 milioni di likes. È inoltre possibile seguirlo su Instagram, dove ha un seguito di oltre 13mila utenti. Prima di trovar spazio nel cast di Mare Fuori, Varone si era già fatto notare in diversi film e serie tv. Ha recitato sul grande schermo in Rosso Speranza, Il diario di Carmela, Stem Cell e Il ricordo di una lacrima. In tv si è fatto conoscere grazie allo show per ragazzi Jams, in onda su Rai Gulp dal 2019 al 2022.