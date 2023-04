Meteo 24 e 25 aprile, che ponte sarà in Italia: le regioni a rischio maltempo e temporali

Meteo 24 e 25 aprile, ecco cosa prevedono gli esperti in questo punte di festa. Dopo qualche giornata di sole e anche temperature elevate, ecco che ritornano le piogge e i temporali protagonisti su alcune Regioni.

Meteo 24 e 25 aprile, che ponte sarà in Italia

Il maltempo di abbatte anche in questo ultimo inizio di settimana del mese di aprile. Previsti temporali e piogge in alcune zone d’Italia tra lunedì 24 e martedì 25 aprile. Dunque, si prospetta un ponte sostanzialmente bagnato. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per la Lombardia con rischio idrologico in alcune zone della Regione nella giornata del 24: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, il maltempo ha iniziato ad affacciarsi già dalla notte: “In nottata forti temporali potranno interessare la Liguria, il Piemonte orientale, la Lombardia e il Triveneto. Centro, nubi medio alte in transito con cieli anche temporaneamente nuvolosi ma senza fenomeni e con ampi spazi soleggiati al seguito. Possibile qualche breve e isolato piovasco diurno lungo i rilievi al Sud”.

Le regioni a rischio maltempo e temporali

Nella giornata di lunedì 24 aprile, secondo gli esperti, sono previsti temporali in particolare sulle regioni di Nordest, centro, Molise, Campania e Puglia. Nubi in transito sul resto del Paese. Martedì 25 aprile è inoltre previsto un ulteriore peggioramento del tempo al Nordest con piogge e temporali nel corso del pomeriggio, in parziale estensione anche a Marche, nord dell’Umbria e alta Toscana nel corso della sera.