Pensioni, Quota 103 da quando si attiva?

Ma come funzionerà la nuova misura ponte del Governo di Giorgia Meloni, pensata per sostituire quota 100 e per non fare attivare appieno la legge Fornero? Potrà usufruire di questa quota 103 chi ha almeno 62 anni di età e 41 di contributi (entrambi i requisiti devono essere soddisfatti, non uno soltanto).

Quando partirà la misura

La misura di quota 103 dovrebbe partire a fine 2022. Per quanto riguarda la sua attivazione, però, sarà possibile utilizzarla nel mese di aprile 2023 se lavoratore è privato e a partire dal mese di agosto se si parla di un lavoratore pubblico.

La Manovra approvata in Cdm prevede, infatti, una finestra mobile di tre mesi per i lavoratori privati e di sei mesi per i pubblici.

Per la misura si prevede uno stanziamento di 510 milioni per il primo anno, 1.528 per il secondo e 498 per il terzo. La platea degli interessati è di 48mila persone.