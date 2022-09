Prato, arresti per droga: girava in Porsche con 2 chili di cocaina

Prato, arresti per droga: fermato un 38enne nella Porsche del padre con 2 chili di cocaina in auto. In manette anche un 22enne.

Arresti per droga a Prato, 38enne andava in giro nella Porsche del padre con due chili di cocaina. Trovati nell’auto anche quasi venti chili di hashish. Arrestato anche un 22enne, fermato a Calenzano.

Prato, arresti per droga: girava nella Porsche del padre con due chili di cocaina

Una giornata decisamente positiva per il comando provinciale dei Carabinieri di Prato. Gli agenti del capoluogo toscano hanno sequestrato una quantità ingente di stupefacenti in due operazioni distinte, che hanno portato all’arresto di un cittadino albanese 38enne e di un cittadino rumeno di 22 anni.

I carabinieri hanno bloccato i due uomini dopo un lungo periodo di pedinamento e osservazione dei sospetti.

Il primo è stato fermato a Masiano di Pistoia, alla guida di una Porsche nuova di zecca intestata a suo padre, dal valore di oltre 100mila euro. I carabinieri hanno perquisito l’auto e colto in flagrante il 38enne. L’uomo, infatti, trasportava due panetti di cocaina da un chilo ciascuno e circa 19,5 chili di hashish, della varietà nero pongo, diviso in tavolette da 100 grammi.

Per quanto riguarda il 22enne rumeno, i militari lo hanno fermato a Calenzano, in provincia di Firenze, mentre era alla guida della sua auto. All’interno del veicolo i carabinieri hanno rinvenuto un panetto di cocaina da un chilo.

I due in carcere in attesa di convalida, la droga sequestrata avrebbe fruttato oltre 700mila euro

Secondo gli investigatori i destinatari della droga erano gruppi di spacciatori operativi nelle piazze del centro storico di Prato.

I carabinieri avevano infatti visto più volte il 38enne interagire con volti già noti del traffico di droga locale. In base alle stime degli inquirenti la droga sequestrata avrebbe potuto generare introiti pari a 700mila euro una volta tagliata e venduta. Nei prossimi giorni gli stupefacenti saranno passati al vaglio della scientifica per accertarsi del contenuto del principio attivo e per stabilire una stima più precisa delle dosi ricavabili. Il 38enne e il 22enne risiedono al momento nei penitenziari di Pistoia e Prato, in attesa della convalida dell’arresto.