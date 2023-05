Claudio Ubaldo Cortoni, chi è il monaco archivista di Camaldoli: vita privata, Davide Dattoli, libri

Chi è Claudio Ubaldo Cortoni, monaco eremita archivista e bibliotecario della comunità di Camaldoli. Scopriamo qualche informazione in più sull’autore, che nel 2023 ha scritto il libro Sapere è potere insieme a Davide Dattoli.

Chi è Claudio Ubaldo Cortoni, vita privata e carriera del monaco camaldolese

Nato nel 1976, Claudio Ubaldo Cortoni ha 47 anni ed è un monaco eremita camaldolese. È l’archivista e bibliotecario della Comunità Monastica di Camaldoli, gruppo di monaci benedettini formato da San Romualdo oltre mille anni fa. È inoltre Professore di Storia della Teologia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma. I monaci di Camaldoli vivono in comunità con la natura e con la foresta che ospita il loro monastero, localizzato in provincia di Arezzo, nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. “La comunità monastica vive nella ricerca di Dio, nella preghiera e nel lavoro.” -spiega il sito ufficiale della comunità- “Si apre alla condivisione con gli uomini e le donne del nostro tempo soprattutto attraverso l’ospitalità. La Foresteria offre uno spazio aperto a tutti, di approfondimento spirituale e culturale, di dialogo e di incontro“.

Cortoni gestisce il progetto La via delle Foreste, nato da un’idea della giornalista Enrica Bortolazzi e creato con la supervisione del medico epidemiologo Franco Berrino. Il progetto è aperto a chiunque voglia sperimentare il risveglio dei sensi attraverso un ritiro di uno o più giorni in mezzo alla natura. Intervistato da Famiglia Cristiana, il monaco ha parlato del rapporto tra la comunità e la foresta: “Per i monaci la foresta ha sempre rappresentato sia una fonte di sostentamento sia un luogo dello spirito. È nello stesso tempo il luogo pericoloso da attraversare, il deserto e il racconto delle sue tentazioni e degli incontri che si ritrovano nei Padri della Chiesa, e il luogo dove la persona conosce e cura sé stessa”.

Il libro con Davide Dattoli: “La tecnologia sta cambiando il mondo”

Nel 2023 Claudio Ubaldo Cortoni ha collaborato con l’imprenditore Davide Dattoli alla scrittura di Sapere è potere, libro che tratta l’evoluzione della formazione e i metodi di acquisizione del sapere nel corso della storia dell’uomo. “La tecnologia sta cambiando il mondo a una velocità inedita.” -spiega la descrizione del libro- “Questo crea spaesamento tra i giovani che non possono più contare sull’esperienza dei genitori e devono costruire da soli il proprio futuro, mentre le altre generazioni vedono venir meno quelle certezze che avevano sempre considerato indiscutibili. L’unica risposta possibile è non aspettare, farsi trovare preparati. Un costante investimento su se stessi è lo strumento per mettere al sicuro il proprio futuro e garantirsi il successo nel mondo che verrà. La formazione è l’unica bussola capace di condurci attraverso le incertezze, l’unico investimento per costruire il nostro futuro. “.