Armi nucleari russe in Bielorussia, Kiev: “Minsk ostaggio di Mosca”

L’annuncio del 25 marzo di Vladimir Putin, che ha manifestato l’intenzione di dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia, ha scosso l’intera Europa. Non si è fatta attendere la reazione dell’Ucraina. Da Kiev arrivano dichiarazioni preoccupate da parte degli alti vertici del paese, in particolare da Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino. A sua detta adesso la Bielorussia rischia di diventare un “ostaggio nucleare” della Russia. “Il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare.” -spiega Danilov su Twitter- “La dichiarazione di Putin sul posizionamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia è un passo verso la destabilizzazione interna del Paese. Massimizza il livello di percezione negativa e di rifiuto pubblico della Russia e di Putin nella società bielorussa”.

I rischi, la Russia prepara un attacco nucleare?

Quest’ultima evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina ha creato molta preoccupazione in Europa. Sono in molti infatti a chiedersi se Putin abbia davvero intenzione di utilizzare gli ordigni nucleari. Secondo un alto funzionario del governo statunitense, per fortuna, sembra ancora improbabile che il dittatore russo si spinga a tanto. “Non abbiamo riscontrato alcun motivo per modificare la nostra posizione nucleare strategica.” -spiega il funzionario in un’intervista all’agenzia di stampa Reuters– “Né alcuna indicazione che la Russia si stia preparando a usare un’arma nucleare. Restiamo impegnati nella difesa collettiva dell’alleanza Nato”.