Claudio Baglioni a Napoli: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Le prossime date e tappe dell’artista

Claudio Baglioni a Napoli: scaletta delle canzoni

Claudio Baglioni si esibisce in concerto al Teatro San Carlo di Napoli alle ore 21 di lunedì 7 novembre 2022.

La città partenopea si inserisce nei 72 appuntamenti dal vivo del tour dell’artsita Dodici note solo bis. Di seguito, ecco la scaletta dei brani che l’artista porterà sul palco napoletano:

Io sono qui

Solo

Dieci dita

Ora che ho te

Fotografie

In un’altra vita

Gli anni più belli

Pioggia blu

Tutto in un abbraccio

I vecchi

Stai su

Notti

Dodici note

E adesso la pubblicità

Interludio

Vivi

Come ti dirò

Acqua dalla luna

Quante Volte

Amori in corso

Mal d’amore

Poster

Uomo di varie età

Avrai

Mille giorni di te e di me

MEDLEY Questo piccolo grande amore/Amore Bello/E tu come stai?/E tu

Strada facendo

La vita è adesso

I biglietti del concerto e le prossime date con le relative tappe

I biglietti del concerto sono tutti andati esauriti e dunque non possono essere più acquistati sulla piattaforma di ticketone.it. Tanti saranno i prossimi appuntamenti live di Baglioni in giro per l’Italia. Da segnalare che sono disponibili in prevendita i biglietti secondo le modalità e tempistiche elencate sul sito www.friendsandpartners.it. Ecco le prossime date e tappe:

08 novembre 2022: SALERNO – TEATRO VERDI

09 novembre 2022: COSENZA – TEATRO RENDANO

11 novembre 2022: CATANZARO – TEATRO POLITEAMA

12 novembre 2022: REGGIO CALABRIA – TEATRO CILEA

14 novembre 2022: PALERMO – TEATRO MASSIMO

15 novembre 2022: MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

16 novembre 2022: CATANIA – TEATRO BELLINI

18 novembre 2022: AGRIGENTO – TEATRO PIRANDELLO

19 novembre 2022: TRAPANI – TEATRO ARISTON

21 novembre 2022: LECCE – POLITEAMA GRECO

22 novembre 2022: TARANTO – TEATRO ORFEO

23 novembre 2022: BRINDISI – TEATRO VERDI

24 novembre 2022: SAN SEVERO (FG) – TEATRO VERDI

27 novembre 2022: TORINO – TEATRO REGIO

29 novembre 2022: FABRIANO (AN) – TEATRO GENTILE

30 novembre 2022: ANCONA – TEATRO DELLE MUSE

01 dicembre 2022: PESCARA – TEATRO MASSIMO

02 dicembre 2022: ASCOLI PICENO – TEATRO VENTIDIO BASSO

06 dicembre 2022: ASTI – TEATRO ALFIERI

07 dicembre 2022: GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

09 dicembre 2022: PARMA – TEATRO REGIO

10 dicembre 2022: MANTOVA -TEATRO SOCIALE

11 dicembre 2022: VICENZA – TEATRO COMUNALE

13 dicembre 2022: TRENTO – TEATRO SOCIALE

14 dicembre 2022: UDINE – TEATRO NUOVO G. DA UDINE

15 dicembre 2022: GORIZIA – TEATRO VERDI

16 dicembre 2022: VENEZIA – TEATRO MALIBRAN

19 dicembre 2022: ROMA – TEATRO DELL’OPERA

20 dicembre 2022: FIRENZE – TEATRO DELLA PERGOLA

21 dicembre 2022: MONTECATINI (PT) – TEATRO VERDI

22 dicembre 2022: PISA – TEATRO VERDI

23 dicembre 2022: GROSSETO – TEATRO MODERNO

27 dicembre 2022: SASSARI – TEATRO COMUNALE

28 dicembre 2022: NUORO – TEATRO ELISEO

30 dicembre 2022: CAGLIARI – TEATRO LIRICO

02 gennaio 2023: VARESE – TEATRO DI VARESE

03 gennaio 2023: COMO – TEATRO SOCIALE

04 gennaio 2023: LUGANO – TEATRO LAC

06 gennaio 2023: BOLZANO – TEATRO COMUNALE

07 gennaio 2023: BERGAMO – TEATRO DONIZETTI

10 gennaio 2023: LIVORNO – TEATRO GOLDONI

11 gennaio 2023: PISTOIA – TEATRO MANZONI

13 gennaio 2023: PRATO – POLITEAMA PRATESE

14 gennaio 2023: CREMONA – TEATRO PONCHIELLI

15 gennaio 2023: PIACENZA – TEATRO MUNICIPALE

17 gennaio 2023: CESENA – TEATRO BONCI

18 gennaio 2023: RAVENNA – TEATRO ALIGHIERI

19 gennaio 2023: BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

20 gennaio 2023: PADOVA – TEATRO VERDI

21 gennaio 2023: FORLÌ – TEATRO FABBRI

23 gennaio 2023: VERONA – TEATRO FILARMONICO

24 gennaio 2023: TREVISO – TEATRO COMUNALE

26 gennaio 2023: NOVARA – TEATRO COCCIA

27 gennaio 2023: MONZA – TEATRO MANZONI

28 gennaio 2023: FERRARA – TEATRO COMUNALE

30 gennaio 2023: TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

31 gennaio 2023: BRESCIA – TEATRO GRANDE

02 febbraio 2023: FERMO – TEATRO DELL’AQUILA

03 febbraio 2023: AVEZZANO (AQ) – TEATRO DEI MARSI

04 febbraio 2023: AVELLINO – TEATRO CARLO GESUALDO

05 febbraio 2023: BARI – TEATRO PETRUZZELLI

07 febbraio 2023: SULMONA (AQ) – TEATRO MARIA CANIGLIA

08 febbraio 2023: ASSISI (PG) – TEATRO LYRICK

09 febbraio 2023: PERUGIA – TEATRO MORLACCHI

10 febbraio 2023: SPOLETO (PG) – TEATRO MENOTTI

12 febbraio 2023: MODENA – TEATRO COMUNALE PAVAROTTI

13 febbraio 2023: REGGIO EMILIA – TEATRO ROMOLO VALLI

14 febbraio 2023: RIMINI – TEATRO GALLI

16 febbraio 2023: AREZZO – TEATRO PETRARCA

18 febbraio 2023: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

