Claudio Baglioni a Messina: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Le prossime date e le tappe dell’artista

Claudio Baglioni a Messina: si esibisce in concerto al Teatro Vittorio Emanuele nella serata di martedì 15 novembre 2022. Ha preso il via il tour di Baglioni nei teatri lirici e di tradizione d’Italia che avranno luogo tra fine 2022 e inizio 2023.

Claudio Baglioni a Messina: scaletta delle canzoni

Claudio Baglioni si esibisce in concerto a Messina al Teatro Vittorio Emanuele alle ore 21 di martedì 15 novembre 2022.

La tappa siciliana si integra nei 72 appuntamenti dal vivo del tour dell’artista Dodici note solo bis. Di seguito, ecco la scaletta dei brani che l’artista porterà sul palco siciliano:

Io sono qui

Assolo

Dieci dita

Ora che ho te

Fotografie

In un’altra vita

Gli anni più belli

Pioggia Blu

Tutto in un abbraccio

io vecchi

Stai su

Notti

Nota Dodici

E adesso la pubblicità

Interludio

Vivi

Vieni ti dirò

Acqua dalla luna

Quante Volte

Amori in corso

Mal d’amore

Manifesto

Uomo di varia età

Avrai

Mille giorni di te e di me

MEDLEY Questo piccolo grande amore/Amore Bello/E tu come stai?/E tu

Strada facendo

La vita è adesso

I biglietti del concerto con le prossime date con le relative tappe

I biglietti del concerto sono tutti andati esauriti e dunque non possono essere più acquistati sulla piattaforma di ticketone.it. Tanti saranno i prossimi appuntamenti live di Baglioni in giro per l’Italia. Da segnalare che sono disponibili in prevendita i biglietti secondo le modalità e tempistiche elencate sul sito www.friendsandpartners.it . Ecco le date e tappe: