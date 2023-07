Un “Pechino Express” per la Rai? Parla Mellone: “Studiamo un adventure game”

La Rai vuole il suo Pechino Express, parla il direttore Angelo Mellone: “Lavoriamo ad un adventure game”. La rete rimpiange l’aver lasciato andare il reality, oggi trasmesso su Sky, e punta a creare un programma simile: “Vogliamo format originali”.

Rai studia il suo Pechino Express, Mellone: “Lavoriamo ad un adventure game”

L’avventura potrebbe tornare a fare capolino sulle reti Rai. Il nuovo direttore dell’intrattenimento della tv nazionale Angelo Mellone ha concesso un’intervista al Corriere della Sera, dove ha anticipato l’intenzione di creare un programma in stile Pechino Express. L’eccitante reality show è andato in onda per ben otto anni su Rai 2, dal 2012 al 2020, anno in cui la trasmissione ha trovato una nuova casa su Sky. Mellone ha rivelato che la Rai è pronta a rifarsi e ora punta a creare qualcosa di originale: “Cosa ruberei alla concorrenza? Qualche reality e factual, qualche talent. Stiamo studiando un adventure game, stile Pechino Express. Vogliamo produrre format originali, assicurarci una ‘sovranità narrativa’, coinvolgendo, come ho già fatto, le migliori menti”.

Il punto sul daytime, si punta sul “racconto italiano”

Nel corso dell’intervista, Mellone ha parlato anche dei suoi piani per il daytime dei canali Rai. Il direttore dell’intrattenimento ha affermato che si punterà molto sul “racconto italiano”, sul mostrare l’Italia “così com’è”. Si punterà forte su trasmissioni culturali che han mostrato ottimi numeri negli ultimi tempi, come Linea Verde e Camper: “L’industria culturale racconta un pezzo d’Italia, a volte in termini macchiettistici e trascurando aspetti come la qualità della vita dei borghi, il ritorno in campagna di giovani che creano imprese competitive, l’artigianato d’avanguardia che ci rende unici al mondo”.